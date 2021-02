Cinco consejos para descubrir nuevas canciones y podcasts favoritos en 2021 Spotify revela los trucos para disfrutar de una experiencia personalizada y mejorar tu sección de recomendaciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:02 h (CET) Se cumple un mes desde que nos marcamos los propósitos de Año Nuevo y ya podemos empezar a evaluar si los estamos cumpliendo a rajatabla o no. Para aquellos que se hayan propuesto descubrir nueva música y engancharse a los podcasts y se encuentren un tanto rezagados, Spotify tiene la solución. La plataforma más popular de audio en streaming nos ayudará a cumplir con nuestros propósitos de 2021 y a sacar el máximo partido a las herramientas y opciones de personalización.

De hecho, los usuarios españoles en Spotify se encuentran en plena búsqueda de nuevas canciones y podcasts a los que engancharse más que nunca. Las playlists personalizadas como ‘Radar de Novedades’, ‘Descubrimiento Semanal’ y ‘Mix diario’ se han escuchado durante más de 1.000 millones de minutos sólo en el último mes en España. Pero, ¿cómo se pueden aprovechar al máximo las sugerencias personalizadas de Spotify para que nos recomiende el mejor contenido? A continuación, la plataforma revela los 5 trucos principales para descubrir tu siguiente artista o podcaster favorito y no perderte nada por el camino:



Visita la sección ‘Especialmente para ti’

Dirígete a la pestaña de ‘Inicio’ y encontrarás la sección ‘Especialmente para ti’. Aquí los usuarios pueden encontrar un completo catálogo de contenidos customizados según sus preferencias. Para aquellos que aún no conozcan estas playlists, entre ellas, se pueden encontrar:

‘Descubrimiento Semanal’: Cada lunes, todos los usuarios podrán encontrar 30 nuevas sugerencias de canciones según sus gustos musicales, por lo que es recomendable guardar las favoritas para no perderlas de vista la siguiente semana



‘Daily Mix’: Actualizada diariamente, esta lista consiste en un mix de canciones basadas en la escucha reciente. Contiene tanto temas escuchados previamente así como nuevos



‘Éxitos que se te han escapado’: Esta playlist nueva, anunciada como una de las novedades de ‘Wrapped 2020’, se puede encontrar tecleando su nombre en el buscador de Spotify y es de gran utilidad, pues descubre a los usuarios aquellas canciones que se le pasaron escuchar el año pasado y tienen el potencial de convertirse en nuevos favoritos



Personaliza tu experiencia Spotify

Interactuar con las canciones, artistas y playlists mejorará tus futuras sugerencias y recomendaciones. A continuación, algunas claves para conseguir optimizar la experiencia personalizada.



¿Te gusta una canción nueva que acabas de escuchar? Haz clic en el icono del corazón (♡) en la parte izquierda de la barra de reproducción. Los usuarios también pueden hacer esto con artistas, álbumes y listas de reproducción



Utiliza los botones ‘Me gusta’ y ‘Ocultar’ (este último disponible en la app móvil) para ayudar a Spotify a entender lo que te gusta y lo que quieres escuchar más, así como las canciones que no te gustan u otras similares



Todas tus canciones favoritas aparecerán en una playlist llamada ‘Canciones que te gustan’, un recurso útil para volver a escuchar en bucle tus últimos descubrimientos musicales



Crea tu propia emisora de radio

Para aquellos días en los que solo se quiera escuchar canciones de un género específico o similares a previos artistas favoritos, Spotify Radio es el lugar al que acudir. Descubre a continuación cómo acceder a esta funcionalidad y sacarle el máximo provecho.



La radio de artistas: Busca cualquier artista en Spotify, haz clic en los tres puntos bajo la imagen del artista, selecciona 'Ir a la radio' y deja que Spotify haga su magia



La radio de canciones: Para reproducir canciones similares a tus temas favoritos en Spotify, haz clic en los tres puntos de la fila de la canción, selecciona 'Ir a la radio'



Sumérgete en nuevos podcasts

Spotify cuenta con una extensa biblioteca de contenidos, listas especializadas y una gran variedad de podcasts exclusivos y originales. De hecho, en el 2020 los podcast sobre bienestar y meditación jugaron un papel relevante: el número de usuarios únicos mensuales que escuchaban podcasts de meditación aumentó más de un 250%. Esta tendencia continúa a la alza este año, pero, ¿cómo descubrir el podcast que se más encaja con tus preferencias?



‘Éxitos en podcasts’: Esta sección está diseñada para ayudar a los usuarios a descubrir nuevos programas. Contienen dos tipos de listas de éxitos: la lista de 'Podcasts Top’, con una selección de los 200 podcasts más populares del momento, y la de ‘Podcasts tendencia’, con el ranking de los 50 podcasts que son tendencia. Estas listas están disponibles en un total de 26 territorios en los que Spotify está presente



Podcasts exclusivos y originales: El catálogo de Spotify alberga podcasts originales y exclusivos, como ‘XRey’, sobre la figura del rey emérito de España; ‘AM’, píldoras diarias de 5 minutos con la actualidad informativa, o ‘Entiende tu Mente’, el podcast más popular sobre psicología y crecimiento personal. Y a nivel internacional, destacan ‘The Joe Rogan Experience’, ‘El Podcast de Michelle Obama’ o ‘Science Vs’, que mezcla ciencia con entretenimiento e investigación



Explora por género, estados de ánimo o actividad

En Spotify, entre más de 4.000 millones de playlists , se encuentra siempre hay una perfecta para cada momento, independientemente de lo que uno esté haciendo, su estado de ánimo o la actividad que vaya a realizar.



En la pestaña "Buscar", navega por géneros, estados de ánimo o actividades y se podrá encontrar la lista perfecta para cada momento, desde ‘Rock’ hasta ‘Relax’, pasando por ‘Bienestar’, ‘Ejercicio’ o ‘Gaming’. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco consejos para descubrir nuevas canciones y podcasts favoritos en 2021 Spotify revela los trucos para disfrutar de una experiencia personalizada y mejorar tu sección de recomendaciones Entrevista a la cantautora Celia Jiménez ​Cuando tenía 11 años grabó su primer disco el cual se llama “mi primer sueño” que incluye canciones inéditas de su autoría, también empezó en el coro de la orquesta filarmónica de Gran Canaria hasta los 17 años La música de The Sand cautivó en EEUU y ahora también en UK Mientras en España todavía muy pocos conocen a The Sand, fuera de nuestras fronteras se está fraguando algo grande para este grupo de Murcia LA GOSSA SORDA: 'Batalles i Cançons', su nuevo álbum con 20 canciones nuevamente masterizadas Se publicará el próximo 29 de enero Entrevista a la cantante Gabriela Franco “Nunca dejen de lado sus sueños por considerarlos imposibles o difíciles de realizar, perseveren y alcanzarán"