AORA Health cumple su quinto aniversario con un crecimiento sostenido del 55%

jueves, 28 de enero de 2021, 15:37 h (CET) La farmacéutica española, especializada en la creación de nutracéuticos de alto valor, avalados por estudios clínicos con evidencia científica, planea ampliar su presencia internacional en 2021 AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha cumplido el quinto aniversario desde su fundación en 2016, alcanzando una facturación de 2,5 millones de euros en 2020.

A pesar de la difícil situación global, derivada de la pandemia de la COVID-19, AORA Health ha conseguido mantener un crecimiento sostenido superior a los dos dígitos desde su creación, gracias a su expansión internacional y su paulatino posicionamiento en España. Actualmente la compañía tiene una implantación muy importante en todos los países de Oriente Medio y una presencia creciente en Europa del Este y en el Sudeste Asiático.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Somos una empresa de I+D+i que investiga, diseña y fabrica complementos alimenticios, dirigidos a satisfacer las necesidades nutricionales crecientes y futuras de la población. Estas necesidades ya son hoy una realidad, debido a que la calidad de muchos alimentos no es apropiada y no ofrecen suficientes nutrientes. Nuestro objetivo es obtener resultados beneficiosos para el bienestar y la salud de las personas, siempre avalados por la evidencia científica".

En 2021 la compañía prevé mantener su crecimiento actual, gracias a la implementación de sus productos en nuevos mercados internacionales como los países latinoamericanos, en los que, en este momento, se encuentra en proceso de autorización de los Ministerios de Salud, excepto Brasil, país en el que ya comercializa sus productos. Por otro lado, la marca también llegará a Estados Unidos, con un proyecto muy innovador que avanzará en los próximos meses.

AORA Health comercializa en España su gama de productos para la salud y la belleza bajo la marca AORA Life, tanto en farmacias, como a través de su tienda online. Sus productos estrella son AORA Día y AORA Noche, unos nutracéuticos totalmente nuevos e innovadores, avalados por SEMPyP (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia) y el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Estos nutracéuticos combinan las moléculas bioactivas de diversas sustancias naturales, como el resveratrol biodisponible, el azafrán, el magnesio, la melatonina, la pasiflora y la vitamina B6, entre otros, para conseguir un potente efecto combinado: antioxidante, regenerador celular antiedad, reductor del estrés y la ansiedad, energizante, potenciador de la capacidad cognitiva e inductor de un sueño profundo y reparador.

"Nos hemos enfocado, desde un primer momento, en ofrecer productos naturales, elaborados con procedimientos farmacéuticos, que permiten asegurar la máxima calidad y que son testados por medio de estudios clínicos, que validan sus efectos positivos y su total seguridad. Nuestros productos están concebidos para lograr el máximo bienestar en una sociedad compleja, con un ritmo de vida frenético. Ese es, sin duda, nuestro valor diferencial", afirma Gonzalo Peñaranda.

La compañía produce íntegramente en España, en diversas fábricas especializadas de La Rioja y Burgos, en función del tipo de producto. AORA Health cuenta para sus investigaciones con la colaboración del CSIC, CIAL, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, AINIA y SEMPyP, además de contar con presencia en la Universidad de Cambridge, lo que facilita la colaboración con equipos de investigación internacionales.

En 2020, AORA Health obtuvo dos importantes certificaciones: ISO 9001:2015 en el sistema de gestión de calidad aplicado al desarrollo de productos nutracéuticos y el certificado de PYME Innovadora del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Actualmente la compañía tiene más de 40 productos patentados a nivel internacional. En España distribuye su gama bienestar, que incluye, además de AORA Día y AORA Noche, Antiaging, Capilar y Slim y, por otro lado, su gama de salud con AQcognitive, AQlesterol, Enzymax Duo Biotics y Articular.

