Mejorafeitadora presenta las mejores máquinas de afeitar Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 13:39 h (CET) Cuando es necesario comprar una nueva máquina de afeitar, es normal la sensación de no saber que modelo elegir. Para eso una de las mejores opciones es investigar en páginas de referencia en el mundo del afeitado, como mejorafeitadora. Un blog que ofrece selecciones de los mejores modelos, así como análisis de muchas de las máquinas de afeitar que existen en el mercado Cada día la compra de una máquina de afeitar se hace una tarea más que ardua, dado la constante evolución de las máquinas, pero desde mejorafeitadora.com facilitan la búsqueda de la mejor máquina de afeitar para cada hombre.

La máquina de afeitar ha cambiado mucho el proceso del afeitado, quedando cada día más atrás las clásicas cuchillas de afeitar.

Por lo tanto, ya no solo solo son un mango y una cuchilla como la primera máquina de afeitar.

Si no, ya son máquinas con una avanzada tecnología que buscan el afeitado más apurado, con la menor irritación de la piel y con la menor inversión posible.

La primera máquina de afeitar

Ya han pasado muchos años desde aquel 1903, cuando la famosa marca Gillette presentó lo que sería la primera máquina para afeitar.

Algo tan simple, como una máquina que constaba de una cuchilla muy fina de doble filo y un mango que se podía reutilizar varias veces.

Al poco tiempo el sexo masculino, se dio cuenta de las ventajas de este artilugio y rápidamente empezaron a vender millones.

Por lo tanto, ya no era necesario acudir a un barbero profesional para conseguir un afeitado suave, limpio y refrescante.

La primera máquina de afeitar eléctrica

Pero no fue hasta el año 1931, cuando el americano Jacob Schick descubriera la primera máquina de afeitar eléctrica.

Una máquina revolucionaria, pues no solo ofrecía la posibilidad de afeitarse en la comodidad de casa. Sino de hacerlo sin espuma ni agua, es decir, un afeitado totalmente en seco.

Aunque no todo fue un camino de rosas, ya que los hombres al principio se mostraban un poco reticentes para pasar una máquina eléctrica por toda la cara.

Pero varios años más tarde, en el 1937 la cosa cambio, llegando a vender en tan solo un año más de millones de máquinas de afeitar eléctricas.

La primera maquinilla de 2 cabezales

Posteriormente, allá por el año 1940 Remington Rand más conocido por sus pistolas y máquinas de escribir, fabrico la primera maquinilla de doble cabezal.

Además, este modelo abriría el mercado a futuros modelos con más de dos cabezales.

Tipos de máquinas de afeitar

En cuanto a los tipos de máquina de afeitar, se pueden dividir en dos grupos generalistas como son las de cuchillas rotatorias y las de láminas.

Rotatorias

Las máquinas de afeitar rotatorias están compuestas por varias circunferencias donde en su interior, se encuentran las cuchillas que giran para el afeitado de la barba.

De láminas

En este tipo de máquinas, las cuchillas no están dispuestas en círculo, sino en línea recta y mediante el movimiento de ellas cortan el pelo de la barba.

Mejorafeitadora.com

Por lo tanto, está claro que cuanta más tecnología adquieren las máquinas de afeitar, más complicado es elegir un modelo u otro.

Es por eso que nace un blogde referencia para el afeitado como es mejorafeitadora.com con los mejores modelos de máquinas de afeitar. Para poder ayudar durante el proceso de compra del modelo que mejor cubre las necesidades de los usuarios.

La ventaja primordial es que, desde casa, cualquier persona con una conexión a internet puede no solo ver la selección de los mejores modelos. Si no, además, un análisis exhaustivo e imparcial de cada uno los modelos seleccionados

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.