Páez Recicla es una empresa comprometida con la preservación del medio ambiente y se dedica a la gestión responsable de residuos Con una trayectoria sólida y una amplia experiencia en la industria, Páez Recicla se ha consolidado como un referente en la gestión de residuos y la recuperación de materiales no peligrosos. La compañía ofrece soluciones integrales para la recuperación y reciclaje de chatarra, metales y otros materiales no peligrosos. Desde la recuperación de metales férricos y no férricos hasta el vaciado de locales, naves y trasteros, pasando por la recogida de chatarra, muebles y electrodomésticos. Páez Recicla ofrece soluciones integrales para la gestión responsable de residuos, promoviendo así la economía circular y un futuro más limpio y sostenible a través de prácticas responsables y conscientes.

La empresa ofrece servicios especializados para la recogida y reciclaje de todo tipo de residuos no peligrosos y presentan soluciones integrales de recogida en obras, asegurando que cada proyecto de construcción concluya con un espacio limpio y despejado y seguro. Utilizan métodos avanzados y productos respetuosos con el medio ambiente, para garantizar resultados óptimos sin comprometer la sostenibilidad y obtener los mejores resultados en cada proyecto. En Páez Recicla se ocupan de la recogida de chatarra, entre otros servicios en materia de gestión de residuos, lo que garantiza una gestión eficiente y responsable de los materiales de construcción, asegurando su clasificación y un tratamiento posterior adecuado.

La compañía se compromete a ofrecer un servicio de calidad excepcional en cada proyecto y su experiencia y responsabilidad ambiental, les avalan como líderes en la gestión de residuos en Madrid. Además de recoger residuos en obras, ofrecen compraventa de metales, recogida de chatarra, vaciado de naves y locales y limpieza de final de obra. Desde su fundación, Páez Recicla ha mantenido un compromiso inquebrantable con la preservación del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

"La mejor gestión de residuos en Madrid la encontrarás con la empresa Páez Recicla".