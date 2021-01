Viajar, ir de compras y salir a comer, las aficiones que desean recuperar los españoles en 2021 4 de cada 5 españoles asegura que invertirá dinero en sus pasiones durante el próximo año Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de enero de 2021, 13:12 h (CET) Durante 2020, no pudimos dedicar todo el tiempo deseado a algunas de nuestras aficiones y, en cambio, descubrimos o redescubrimos hobbies a causa del confinamiento y la nueva normalidad. Cambiamos la maleta de los viajes por la ropa de ejercicio y nos dedicamos a cocinar en casa, en lugar de salir a comer fuera.



Sin embargo, la vuelta a la ‘vieja normalidad’ sigue siendo también un anhelo en lo que se refiere a los hobbies, y las aficiones a las que los españoles querrían destinar más dinero son viajar (45,7%), la compra de moda y complementos (32,5%) y comer fuera (28%), según revela el “II Estudio de las pasiones de los españoles”, llevado a cabo por IPSOS para Hubside, que analiza la relación de los españoles con sus aficiones y sus expectativas para este 2021.



Como aspecto positivo, la pandemia nos ha dado la oportunidad de dedicarnos más tiempo a nosotros mismos y ese interés por continuar disfrutando de nuestros hobbies sigue en aumento, ya que el 76,4% de los españoles asegura que invertirá en sus pasiones durante el presente 2021.



En cuanto al tipo de aficiones en las que los españoles quieren gastar más, el 41,8% tiene claro que seguirá invirtiendo tiempo y dinero en sus hobbies de toda la vida, los que ya realizaba antes del coronavirus, mientras que un 37,2% lo hará en las nuevas pasiones que descubrió el año pasado durante el confinamiento y la nueva normalidad.



En este sentido, el estudio de Hubside también pone de manifiesto que la mayoría de los españoles asegura que ahorró dinero en lo referido a sus hobbies durante el confinamiento y que esperan poder gastar lo ahorrado. En concreto, un 40% prevé dedicar al menos 500 euros más que el año pasado a sus pasiones.



Compartir aficiones

Pero no solo se trata de disfrutar de las aficiones, las de siempre y las descubiertas durante 2020, sino que también nos gusta compartir esas pasiones. El 45% de los españoles comparte contenido sobre sus aficiones en el entorno digital y, cada vez más, eligen las páginas web personales para hacerlo. Con Hubside, cualquiera puede crearse una página personal con aspecto profesional y sin necesidad de conocimientos informáticos.



Los usuarios de Hubside pueden disfrutar de plantillas a su medida, en función de la pasión que prefieran compartir, como ‘Expediciones naturales’, perfecta para los aventureros que quieran incluir las imágenes de los parajes más idílicos; o ‘Diario de viaje’, con la que se pueden incrustar vídeos y mapas para publicar contenido sobre los diferentes viajes y crear un bonito álbum de recuerdo. Aquellos que se inclinen más por el mundo de la moda, pueden escoger ‘Moda masculina’, una plantilla donde informar sobre las últimas tendencias, con imágenes, descripción de los artículos o el precios de los mismos. Asimismo, los amantes de la gastronomía también pueden encontrar su diseño ideal, como ‘Amor por las hamburguesas’, con el que poder compartir recetas en vídeo paso a paso o crear un carrusel con los mejores restaurantes.



Hubside es la primera plataforma de servicios web en España que se comercializa hasta en 200 puntos de venta, entre los que se cuentan tiendas físicas de Fnac, Xiaomi o Aliexpress. Además, ofrece asesoramiento técnico gratuito, personalizado y profesional gracias a sus expertos locales, de forma presencial en los establecimientos de Fnac de Madrid y Barcelona y también online y por teléfono. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Viajar, ir de compras y salir a comer, las aficiones que desean recuperar los españoles en 2021 4 de cada 5 españoles asegura que invertirá dinero en sus pasiones durante el próximo año Liruch, la web líder de ocio y entretenimiento con la que conocer a gente La plataforma online ha ganando en usuarios durante los últimos meses gracias a la facilidad de uso y a la validación manual que garantiza la presencia de usuarios reales Los 10 fenómenos de consumo que marcaron 2020 Ha disminuido el gasto medio de los consumidores, que ahora buscan ser más ahorradores, aunque se prevé un aumento durante este 2021 como consecuencia del “revenge shopping” ¿Qué tecnología llevan integrada los robots aspiradores? ​Hoy los robots aspiradores no requieren más que una vinculación con su propia app por medio de tu teléfono ¿Pueden los videochats en línea reemplazar la comunicación en vivo? Con el desarrollo de las tecnologías de Internet, la comunicación se mueve cada vez más a la línea