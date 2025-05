Llega la nueva Edición de Yoga Gallery el próximo mes de junio, se trata de la cuarta edición en Menorca (en la isla de Lazareto) - 5, 6 y 7 de junio -, y de la segunda edición en Lleida, (La Seu Vella), -19, 20 y 21 de junio -.

The Yoga Gallery es un festival innovador que difunde el mensaje original del yoga, interpretado desde una perspectiva occidental, y expresado a través de un lenguaje contemporáneo.



Un nuevo formato de inmersión al yoga, donde a través de clases de meditación, yoga, diálogos inspiradores, performances y artes contemporáneas, ofrece una experiencia única que favorece al mismo tiempo la introspección y la creatividad.

En estas nuevas ediciones, The Yoga Gallery, volverá a contar con embajadores como: Hayley Reardon, cantautora americana, de pop and folk y letrista, quien en esta ocasión ha compuesto la canción del evento “Meet You There”, Pablo D’Ors, quien revolucionó hace años con su libro "Biografía del silencio", El Duo “El Descanso de Ti”, (sesiones de yoga nidra y experiencias sonoras), y Surinder Singh, el más reconocido maestro de Rishikesh, (India), capital mundial del yoga.



Entre otros profesores internacionales se encuentran: la internacional Rebeca Recatero, directora del centro de Jivamutkhi Madrid, o Eva Oller, maestra referente de Asthangha, y el ecuatoriano Gustavo Plaza, con su particular Yoga Rashaya que imparte en todo el mundo. Este año también se suma la portuguesa Maria Jiva, directora del centro de Jivamutki Lisboa, con 10,6k de seguidores en INS, que inspira a la práctica del yoga como forma de vida.

Más de 50 horas de yoga, exposiciones y charlas durante tres días, donde los pases para la entrada son diarios, para que cada uno pueda elegir una inmersión total o parcial.



“El objetivo de este festival es difundir el yoga como una herramienta para todo el día y para toda la vida. Para conocerse a uno mismo, para despertar la consciencia. Junto a las artes, la creatividad y el disfrute se crea un ambiente que trasciende lo que habitualmente se vive en un festival”, Gabriel Pena fundador del Festival.

MENORCA FEST Y LLEIDA FEST

El festival de yoga se celebrará en dos lugares emblemáticos: la isla del Lazareto en Menorca y la monumental Seu Vella en Lleida.

Para acceder a la isla del Lazareto, (Maó), Bien de Interés Cultural en 1993, se hará en barco desde el muelle de Cales Fonts.

En Lleida se organiza en la imponente Seu Vella, famosa por su majestuoso claustro, uno de los más grandes de Europa. -----------------------

TYG Lleida: https://theyoga.gallery/es/programa-lleida-2025/

TYG Menorca: https://theyoga.gallery/es/programa-menorca-2025/