Una veintena de empresas españolas se unen para impulsar una constelación de 30 satélites de observación terrestre

Más de una veintena de empresas y entidades españolas* se ha unido en bloque para diseñar, fabricar y lanzar una constelación de 30 satélites de observación terrestre; un proyecto de I+D+i sin precedentes que supondrá una inversión de 147 millones de euros y permitirá la digitalización de múltiples sectores estratégicos, así como la obtención de datos clave para la monitorización medioambiental y la transición ecológica.

Open Cosmos, la compañía que opera misiones satelitales de principio a fin, lidera este proyecto nacional y transversal que incluye a empresas de toda la cadena de valor del sector espacial -desde el diseño del satélite hasta la gestión de los datos o las aplicaciones específicas para el usuario final- y que se ha presentado al Ministerio de Industria, en el marco del Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial que será financiado con los fondos europeos de recuperación. El consorcio reúne a 23 actores -grandes entidades, pymes y centros de investigación- que lideran el desarrollo de tecnologías y aplicaciones espaciales en nuestro país y, entre los que se encuentran, además de Open Cosmos, otros de la talla de Sener, el Instituto Astrofísico de Canarias, el clúster espacial de la Comunidad de Madrid, IEEC, i2CAT o ICGC. Esta iniciativa espacial se erige así como un revulsivo para la economía, pues impulsará un nuevo tejido industrial exportador de tecnología 100% española que estiman que genere un 10% más de empleos de calidad en el sector espacial y una facturación superior a 500 millones de euros para 2026.



El objetivo último de esta constelación de más de 30 satélites de observación terrestre, cuya primera fase está previsto que empiece a operar en menos de dos años, será construir modelos digitales para abordar con datos frecuentes y de alto valor científico los principales retos a los que se enfrenta España en cuanto a sostenibilidad, digitalización y optimización de múltiples sectores económicos. Los satélites incluirán novedosos sistemas de propulsión, una generación de cámaras de observación con Inteligencia Artificial integrada, un sistema de comunicaciones de alto ancho de banda o la integración de aplicaciones con los servicios terrestres y satelitales de Internet de las cosas (IoT), entre otros elementos.



Además se desplegará una plataforma de datos en la nube donde, mediante avanzadas técnicas de procesado apoyadas por inteligencia artificial, será posible analizar el entorno para una toma de decisiones efectiva, permitiendo aplicaciones directas en agricultura, protección civil y ambiental, energías alternativas, gestión de infraestructuras, prevención y detección de desastres naturales, etc.



De este modo monitorizarán el medio ambiente o el impacto de la huella humana desde el espacio, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos europeos de digitalización y medioambientales detallados en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal).



Apuesta decidida por el New Space en España

Con este proyecto, Open Cosmos refuerza su apuesta decidida por España donde ha duplicado en los últimos años su plantilla además de incorporar y repatriar talento de primer nivel. Además, se posiciona como impulsor del New Space en nuestro país, un sector en auge llamado a tener un papel importante en la recuperación por su capacidad para traccionar de la economía y el empleo. Open Cosmos, fundada por el mallorquín Rafel Jordá, cuenta con una gran trayectoria en el sector espacial que aceleró en 2017 con el lanzamiento de su primer satélite y consolidó con su liderazgo en misiones espaciales con la Agencia Espacial Británica (UKSA) o la Agencia Espacial Europea (ESA), que han financiado algunos de sus proyectos más importantes. Así, en 2017 fue seleccionada por la ESA como el primer Proveedor de Misiones espaciales de nanosatélites de Europa, bajo el programa Pioneer. Además, en 2019 fue designada para desarrollar el satélite de observación de la Tierra Mantis, una misión cuyas aplicaciones se centran en la vigilancia y regulación de las extracciones de petróleo y gas, así como en la supervisión de la minería y su impacto para garantizar una transición energética eficiente y sostenible.



Según Carlos Fernández de la Pena, vicepresidente de datos y servicios satelitales de Open Cosmos, “este proyecto viene a alinear a un sector industrial casi al completo, el llamado New Space o Espacio 4.0. Se trata de un entorno muy rico en conocimiento, pero que se enfrenta a la dificultad de tenerlo muy atomizado en pymes y centros de investigación; sin duda, un objetivo ambicioso y un impulso claro situarían al consorcio en primera línea tecnológica y de mercado. Estamos ante un proyecto que reúne talento y tecnología de primer nivel, y que atraerá inversión internacional, creará empleo de alta cualificación y aumentará la capacidad exportadora del sector.”



Listado de empresas e instituciones que forman este hub espacial: AISTech, Anzen Engineering, AVS, Balamis, BH Dynamics, Gutmar, Fundación i2Cat, Instituto Astrofísico de Canarias, ICGC, IEEC, Ienai Space, IsardSAT, Lobelia, Madrid Space, OpenCosmos, Orbital EOS, PLD, Radian Systems, Sener, SpaceSUR, Weendee.