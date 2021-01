El Atlético de Madrid, claro favorito al título de liga

La primera vuelta de la Liga Santander, una de las ligas más importantes a nivel mundial, ha llegado a su fin. El Atlético de Madrid ha logrado proclamarse campeón de invierno y, si sigue su regularidad, el conjunto rojiblanco puede estar ante una gran oportunidad de recuperar el título de campeón, algo que ya logró en la temporada 2013-2014 bajo el mandato del mismo entrenador, Diego Pablo Simeone.

Favorito para el público

Tras su buen desempeño en los primeros diecinueve partidos del campeonato, el conjunto madrileño se ha colocado muy bien en la carrera hacia el trofeo. Las apuestas a la Liga Santander colocan a los de Simeone como favoritos, seguidos de Real Madrid y FC Barcelona. Los números son evidentes: el Atlético tiene una distancia de cuatro puntos sobre el Madrid, habiendo jugado dos partidos menos que los blancos.



La liga puede ser una buena forma de olvidar el gran descalabro que sufrió el equipo colchonero en la Copa del Rey. El Cornellá, un equipo de Segunda División B, se impuso por 1-0 al Atlético de Madrid, lo que produjo un desastre que podía desequilibrar la buena dinámica que traía la plantilla. Tan solo seis días después de aquel partido, los rojiblancos afrontaban un encuentro ante el Sevilla, un rival directo.



La caída en la Copa del Rey no pareció haber afectado a la plantilla dirigida por Simeone. El Atlético consiguió la victoria por 2-0 y, con el empate del Real Madrid en Pamplona, lograban una distancia considerable, teniendo en cuenta que han disputado dos encuentros menos puesto que fueron aplazados de su fecha habitual.



En lo que respecta a la liga, el Atlético de Madrid lleva buenas estadísticas en su haber. Después de caer derrotado en el derbi madrileño ante el Real Madrid, el elenco de Simeone ha sumado cinco triunfos consecutivos. Esto no hace más que engrandecer los datos del club colchonero esta temporada: tan solo ha perdido una vez en toda la campaña. Lo demás han sido todo victorias, a excepción de dos empates.



Su secreto, la defensa

Los datos permiten saber cuál ha sido el punto fuerte que ha llevado al Atlético de Madrid a estar en lo más alto. Tan solo ha encajado seis goles en 16 partidos de liga, por lo que resulta evidente que mantener la portería a cero es una de las señas de identidad de las tácticas de Simeone. Quitando al Atlético, ningún equipo ha podido evitar encajar menos de una quincena de goles.



Dicen que no hay mejor ataque que una buena defensa. El técnico argentino, nombrado mejor entrenador de la década, lo está llevando a la práctica de manera efectiva y pretende seguir haciéndolo para continuar mejor posicionado que ningún otro club en la carrera por el título. El pasado año, el Atlético de Madrid fue el segundo equipo menos goleado de la competición, solo por detrás del Real Madrid. No obstante, esta temporada pretende alcanzar dos claros objetivos que se pueden resumir en uno: conseguir el trofeo de campeón de liga siendo el club con menos goles encajados de la competición.