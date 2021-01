Centralita virtual: CeCubo estrena nueva página web Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 17:02 h (CET) Lo que era ya una práctica cotidiana en numerosas grandes empresas de distintos sectores económicos de la industria, el comercio y los servicios está llegando también a los negocios menos próximos a lo que ha dado en llamarse economía 4.0. Y, a pesar de los pesares, sigue siendo una completa novedad para un buen número de compañías y emprendedores Se está hablando mucho de la telecomunicación de empresa en la nube, y la realidad del último año ha servido para abrirnos los ojos a una realidad palmaria: la digitalización completa de las comunicaciones no es una opción, sino el curso más probable de la realidad de las comunicaciones de la empresa.

Cecubo, una de las compañías de soluciones avanzadas de telecomunicación integral corporativa con mayor índice de crecimiento en el último año en España, ha vivido en primera persona el boom del teletrabajo, el e-commerce y la adaptación de las empresas a la nueva normalidad a marchas forzadas.

Ahora ponen en marcha una nueva página web para hacer llegar al gran público unos servicios que ya están marcando una diferencia comparativa importante en la pequeña y mediana empresa.

Una gestión centralizada de comunicaciones de empresa sobre IP

Para los que les pilla de nuevas todo esto, desde CECUBO explican en qué consiste la gestión de comunicaciones de empresa sobre IP a partir de la imagen, muy visual, de la centralita: el punto en el que convergen todas las comunicaciones de la empresa, desde la más tradicional telefonía fija con operadora moviendo clavijas incluida, pasando luego por la telefonía móvil, para llegar a las redes de internet y fibra.

A partir de este modelo, hoy en día prácticamente obsoleto y en manos de operadores mayoritarios que acumulan clientes decepcionados, se evoluciona hacia la llamada centralita virtual: un servicio en la nube que engloba todas las necesidades comunicacionales de una empresa determinada; que, hoy en día, no son pocas.

La integración de teléfonos móviles en la centralita virtual de la empresa es una de las características que más atraen a las compañías.

Naturalmente, la centralita virtual sustituye el sistema tradicional por el recurso conocido como voz sobre protocolo de internet o VoIP, incorporando generalmente muchos otros servicios: panel de supervisión, llamadas desde web, numeración internacional, funciones de call center, fax-to-email, integración con ERP, etc.

Los servicios de telecomunicaciones en la nube “todo en uno” se están convirtiendo así en una herramienta imprescindible para los clientes que, en pleno siglo XXI, buscan una operatividad fiable y flexible (en términos de escalabilidad), garantías de seguridad en la gestión de datos y (esto no cambia nunca) precios competitivos; algo que tanto la propia tecnología como el mercado están generando de manera apresurada.

Desde CeCubo cuentan que se espera que la tendencia a la digitalización de las comunicaciones de empresa será una constante durante los próximos cinco años, pero que se estima que los que opten por dar el salto en los próximos 12-24 meses estarán mucho mejor posicionados en el prometedor panorama pos-COVID que ya empieza a perfilarse en el horizonte.

https://cecubo.com/

