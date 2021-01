La hormona de crecimiento es eficaz en los tratamientos de fertilidad de mujeres con ovarios poliquísticos

Según el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, de la Clínica MarGen: "la acción de la hormona de crecimiento aporta a las mujeres con los ovarios poliquísticos una doble ventaja" "Primero, facilita el crecimiento de menos folículos lo que disminuye el riesgo de la hiperestimulación ovárica, muy elevado en este grupo de pacientes, y segundo, facilita la obtención de embriones de mejor calidad y la transferencia de un solo embrión (blastocisto) en el día 5 después de la fecundación in vitro".

La administración de la hormona de crecimiento durante la estimulación ovárica en mujeres con ovarios poliquísticos, disminuye el número total de los óvulos obtenidos, pero mejora la calidad de cada uno de ellos, de acuerdo con un estudio publicado por un equipo internacional de investigadores, publicado en la revista International Journal of Gynecology and Obstetrics.



La presencia de los ovarios poliquísticos representa una causa importante de infertilidad en mujeres jóvenes. Muchas de ellas no llegan a ovular o tienen ciclos irregulares. La estimulación ovárica es delicada, porque raramente se alcanza la ovulación de un solo óvulo. La mayoría de esas mujeres necesita un tratamiento por la fecundación un vitro (FIV). Además, la calidad de sus óvulos también puede verse afectada.



Según el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, de la Clínica MarGen y miembros de este equipo, “la acción de la hormona de crecimiento aporta a las mujeres con los ovarios poliquísticos una doble ventaja. Primero, facilita el crecimiento de menos folículos lo que disminuye el riesgo de la hiperestimulación ovárica, muy elevado en este grupo de pacientes, y segundo, facilita la obtención de embriones de mejor calidad y la transferencia de un solo embrión (blastocisto) en el día 5 después de la fecundación in vitro”.



La disponibilidad de mejores óvulos y embriones permite reducir el número de embriones transferidos y congelar los embriones restantes, con el fin de rebajar la necesidad de repetir la estimulación ovárica en el futuro si la pareja desea otro bebé.“Queda por determinar si la hormona de crecimiento también podría favorecer una ovulación espontánea en mujeres con ovarios poliquísticos y así evitar el recurso a la FIV”, concluyen los científicos granadinos.