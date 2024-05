The Yoga Gallery Festival aterriza en Menorca del 3 al 9 de junio

The Yoga Gallery, el festival internacional del yoga para aquellos que valoran la autenticidad, las experiencias inéditas y buscan conexiones genuinas, vuelve a la isla de Lazareto en Menorca del 6 al 9 de junio de 2024 Tras el éxito de la tercera edición del festival internacional de yoga "The Yoga Gallery" que ha tenido lugar en Lleida, Menorca será el próximo destino para celebrar este festival único, que aúna yoga, arte contemporáneo y música.

En su cuarta edición, la isla de Lazareto, situada delante del puerto de Maó de Menorca, acogerá de nuevo del 6 al 9 de junio a todos aquellos interesados en explorar el yoga como herramienta para conectar, sentir y compartir.

El programa de esta cuarta edición del festival ofrece diferentes disciplinas como el Hatha, el Vinyasa, el Yin, el Ashtanga o el Kundalini. Veinte profesores desarrollarán más de cincuenta horas de práctica de asanas, meditación y relajación con el objetivo de despertar la mejor versión del ser y, por tanto, participar en la creación de un mundo más sostenible y solidario, valores que conforman la filosofía del festival.

El The Yoga Gallery Menorca Festival cuenta con el apoyo de la comunidad de escuelas locales. Estas escuelas liderarán el TYG OFF, una serie de clases gratuitas en distintas localizaciones de Maó que tendrán lugar durante los tres primeros días del festival. Además, la organización presenta de nuevo el programa "Adopta un yogi", un programa que permite que los menorquines abran las puertas de sus hogares para acoger participantes del festival a cambio de entradas gratuitas. También ofrece un precio de entrada reducido de 25€ para la gente mayor o con discapacidad.

The Yoga Gallery es un refugio, un movimiento que busca universalizar la esencia del yoga que llega desde Oriente, respetando al mismo tiempo, las preferencias y las culturas individuales de Occidente. Y por ello, su programa lo conforman veinte profesores y artistas, de la talla del escritor Pablo d’Ors, del yogi y cineasta Alexis Racionero, las profesoras de yoga Eva Oller, Prema Arenas, Rebeca Recatero y Marta Carrascal que ofrecerán más de 50 horas de prácticas de yoga como el Hatha, Kundalini, Yin o Vinyasa, meditación y otras propuestas artísticas vinculadas con la música con los conciertos del cantante Manu Om y el mundo del arte contemporáneo.

Entre todos los profesores, se destaca al británico James Crossley, el "tarzán del yoga" según los medios británicos, que compartirá su viaje vital con los participantes. Un viaje que comienza a los 12 años cuando decide levantar pesas, lo que le llevó a ser uno de los hombres más fuertes del mundo y más mediáticos del Reino Unido al concursar en el programa Gladiator como "The Hunter", hasta llegar a ser profesor de Yin yoga y trabajar con el sonido de los gongs como método terapéutico.

The Yoga Gallery Menorca Festival + Hauser & Wirth: la entrada al festival incluye acceso a las exposiciones de la galería de la Illa del Rei.

Como parte del programa cultural cabe mencionar The Yoga Gallery Menorca Festival y la galería Hauser & Wirth, situada en la Illa del Rei, de forma que aquellas personas con entrada al festival podrán acceder y visitar las exposiciones de la galería de arte. El mismo barco, que llevará a los participantes al festival, también hará el trayecto desde la isla de Lazareto hasta la Illa del Rei, sede de la galería, durante los días del festival.

Patrocinadores y sponsors

The Yoga Gallery Menorca cuenta con el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y el área de Deportes del Ayuntamiento de Maó. También colaboran empresas como Indian Veda, Autos Menorca, Hotel Torralbenc, Hotel CanAlberti y la agencia de viajes Es Freus.

A pesar de ser una ciencia milenaria practicada a nivel mundial por 300 millones de personas, el yoga en Occidente es un nuevo formato de espiritualidad que puede ayudar a afrontar mejor los desafíos relacionados con la salud mental y emocional del mundo. Celebrado en lugares inéditos como es la isla de Lazareto, The Yoga Gallery ofrece una experiencia única y genuina para aquellas personas que buscan explorar el yoga como una herramienta para toda la vida y las entradas ya están disponibles en Menorca The Yoga Gallery.

Programa completo en www.theyoga.gallery