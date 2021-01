Los 10 fenómenos de consumo que marcaron 2020 Ha disminuido el gasto medio de los consumidores, que ahora buscan ser más ahorradores, aunque se prevé un aumento durante este 2021 como consecuencia del “revenge shopping” Redacción Siglo XXI

lunes, 25 de enero de 2021

La crisis generada en España a raíz de la pandemia ha puesto en jaque los comportamientos de compra y el uso de productos y servicios a nivel mundial, transformaciones que persistirán en constante evolución durante este año.



Mayor preocupación por la economía, más pagos desde dispositivos móviles y aumento en las compras a través del eCommerce —especialmente en algunos sectores como en el de la alimentación—, han sido algunos de los aspectos más seguidos por los usuarios en el pasado año, dominados por la resiliencia y la adaptabilidad. Como expertos en eCommerce, Chollometro ha identificado los fenómenos de consumo que marcaron 2020 y que esperan que ganen terreno durante el año en curso.



“2020 ha sido un año muy importante para entender las tendencias que van a dominar el mercado durante los próximos años”, asegura David Gutiérrez, director de comunicación de Chollometro. “En años anteriores ya comenzamos a ver una evolución en los hábitos de los consumidores, pero estos fenómenos se han acelerado muy rápidamente durante 2020 como consecuencia de las necesidades derivadas de la pandemia. Por ello, l.as marcas deben reaccionar también de forma ágil si quieren sobrevivir en el mercado”.



Los consumidores compran más en línea Probablemente, el aspecto más relevante que debemos tener en cuenta es el gran crecimiento de las compras online, que en España ha aumentado un 36% durante el año 2020. Debido a las restricciones de movilidad y al miedo a las aglomeraciones, los usuarios han recurrido más que nunca a este método, en detrimento de las compras en establecimientos físicos. Sectores de población importantes que antes no compraban por Internet sí lo hacen ahora de forma habitual, un fenómeno que por ejemplo se ha visto en muchos consumidores de entre 55 y 75 años. Incluso cuando por fin acabe la pandemia, se espera que gran parte de ellos siga comprando online, acostumbrados ya a las ventajas que ello supone.



Desde que empezó la crisis sanitaria, los consumidores han demandado más que nunca los productos higiénicos. Para empezar, porque las autoridades han subrayado la importancia de utilizar recursos como el gel desinfectante, así como la obligatoriedad de ponerse mascarillas. Lógicamente, ambos productos han multiplicado sus ventas en todo el mundo y ahora son elementos esenciales de la vida diaria. Además, las empresas también han tenido que invertir mucho más en la limpieza y desinfección de sus instalaciones. La fiebre del papel higiénico es una historia muy diferente, que se debió al sentimiento de incertidumbre y a la necesidad de protección de los consumidores, y que muchos psicólogos han estudiado con fascinación. La falta de información y el efecto imitación, entre otros factores, llevaron a este tipo de compras basadas en el pánico en los momentos más delicados de la pandemia.



Durante el último año hemos pasado mucho más tiempo en casa, por lo que no es ninguna sorpresa comprobar que la electrónica de consumo ha aumentado considerablemente su demanda. Durante el confinamiento, la venta online de productos electrónicos se incrementó en un 55%: el teletrabajo y la educación a distancia disparó las ventas de ordenadores, mientras que la proliferación del entretenimiento en el hogar propició un aumento más que significativo en la demanda de productos como videojuegos, teléfonos móviles, tablets, etc. Las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S superaron todas las expectativas en su demanda, y se agotaron muy rápidamente en todas las tiendas.



Desde que empezó el confinamiento en marzo, la tendencia por adoptar cada vez más mascotas se ha acelerado, y los animales han ofrecido su compañía a muchas personas que se han visto obligadas a reducir drásticamente su contacto con otros humanos. Hay datos muy reveladores: entre el 15 de marzo y el 15 de abril, los productos de veterinaria registraron un incremento del 54% respecto al mismo período del año anterior, y entre el 16 de abril y el 30 de mayo el aumento alcanzó el 82,3%. Eso sí, este fenómeno también tiene su lado negativo, ya que durante la desescalada veraniega el abandono de mascotas aumentó en un 25%, lo cual muestra que hace falta una mayor concienciación y sentido de la responsabilidad.



Aumentan las ventas de alimentos frescos “La gente ahora come en casa con mucha mayor frecuencia, y por lo tanto cocina más a menudo. Por ello, la demanda de alimentos frescos ha aumentado, ya que la gente quiere ingredientes de calidad a la hora de cocinar sus propios platos”, señala Gutiérrez. Además, el incremento del sedentarismo ha generado preocupación por el sobrepeso, y los consumidores están fijándose más que nunca en que los alimentos sean saludables. Todo esto, junto a otros factores, ha aumentado el consumo de productos frescos en más de un 20%, y la demanda de frutas y verduras llegó a subir un 40% durante el confinamiento.



Pérdidas de ingresos para las empresas turísticas El sector del turismo ha sido uno de los grandes perjudicados de la pandemia. Por motivos obvios, la gente ha viajado menos y hemos recibido un número mucho menor de turistas extranjeros. El PIB turístico se ha desplomado en un 69% en España con respecto a 2019, y hemos vuelto a los niveles de 1995. No sólo ha habido un hundimiento en la demanda de viajes y hoteles, sino también en entradas para museos y otras atracciones turísticas, con todo lo que ello implica para millones de trabajadores. Se espera que durante este año se produzca una importante recuperación en el sector, pero no será de la noche a la mañana y llegará de forma gradual.



Un consumidor más ahorrador Ante la incertidumbre constante que han vivido los consumidores desde que comenzó la pandemia, y como consecuencia de la crisis económica que ha provocado esta situación, los consumidores se han fijado más en los precios que antes. Durante las últimas Navidades, el 55% de los españoles afirmó haber gastado menos que en las del año anterior, y ha habido un ligero descenso en el gasto medio. Los consumidores cada vez dan más importancia a hacer las compras de forma inteligente, buscando las mejores ofertas para cada tipo de producto. Esto también ha subrayado aún más la relevancia de una herramienta como Chollometro, que resulta perfecta para ese fin.



Aumento de la omnicanalidad Los cambios en los hábitos de los consumidores han forzado a las compañías a adaptar su modelo de negocio. Llevamos tiempo oyendo hablar de la omnicanalidad, un concepto que representa la capacidad de las empresas para llegar al cliente a través de todos los canales, tanto físicos como digitales. Como consecuencia del contexto actual, muchas empresas han reforzado enormemente sus canales digitales, conscientes de que se han vuelto esenciales para mantener la relación con el consumidor. Además, cada vez es más importante ofrecer una imagen de marca coherente y unificada, para que el consumidor la identifique en cualquier lugar, ya sea en el ciberespacio o en el mundo real.



Un menor engagement con las marcas Casi la mitad de los españoles (49%) muestra mayor disposición a probar nuevas marcas mientras que solo un 8% se muestra fiel a la marca o producto. “El consumidor español busca autenticidad y transparencia en las marcas”, explica Gutiérrez. Esto se traslada en que un 56% de consumidores busca información de los productos online y en redes sociales; un 51% dice estar muy influido por el etiquetado y un 80% dice comprar motivado por otros valores, más allá del precio o la calidad, entre los que pueden estar la sostenibilidad.



Más pagos desde dispositivos móviles "Los consumidores se inclinaron aún más por el uso de dispositivos móviles conectados a Internet para mantener sus rutinas diarias y el contacto con sus afectos durante la cuarentena, un comportamiento que se mantendrá en 2021, con el teletrabajo, la toma de clases virtuales en cursos online y las teleconferencias de negocios", señala Gutiérrez. De hecho, pasamos un 38,3% más de tiempo con el smartphone entre manos. Pero, además, la integración cada vez más generalizada de la tecnología NFC en los dispositivos móviles ha permitido que un número creciente de usuarios realicen también sus pagos en tiendas físicas de esta manera. No en vano, los consumidores valoran la comodidad de pagar con sólo acercar su teléfono móvil o su reloj inteligente al dispositivo de cobro, agilizando el proceso y sin tener que molestarse en sacar su dinero o su tarjeta de crédito.

