La sorprendente tendencia en el sexo de pago

A pesar de ser uno de ser los sectores de la población más castigados por la pandemia y de los que menos se habla, las prostitutas no cejan en el empeño de mejorar su actividad, esta vez a través de una tendencia común a día de hoy en el sector del ocio o la restauración, pero que no lo era tanto en el sexo de pago. Promocionar las opiniones online es la última tendencia de las trabajadoras sexuales.



La aplicación de las opiniones online a los servicios de las escort se ha convertido en algo común ya que éstas “prefieren el tipo de cliente que se ha molestado en leer las opiniones y asegurarse que va a quedar con una chica profesional que cuida su servicio, que aquellos hombres que les da igual lo que se encuentren”, afirma Edurne, trabajadora sexual. Según afirman, el perfil de hombre que les contacta tras leer sus reseñas es diferente, razón por la que las escort se esfuerzan ahora por dar a conocer sus reseñas positivas.



Al igual que sucede en el caso de un restaurante, las reseñas positivas valen su peso en oro, aunque es más importante, si cabe, evitar las negativas. Y es que una mala opinión tiene un impacto mayor que una buena y diluirla entre un buen número de opiniones positivas conlleva un arduo trabajo. El caso de las escort es el mismo, de ahí que muchas consideren que las opiniones están profesionalizando su actividad y mejorando sus condiciones.



Una vez conseguidas buenas opiniones, el siguiente paso es que aquellos usuarios que vean sus anuncios en las diferentes páginas de contactos, a continuación busquen sus reseñas. La tarea es tan sencilla que ya se ha convertido en hábito, porque tan solo copiando el número de teléfono del anuncio y pegándolo en una búsqueda de Google, si la escort cuenta con opiniones, éstas aparecerán en las primeras posiciones. Esta sencilla y rápida acción no solo beneficia a las chicas, sino que aportan seguridad a los diferentes usuarios, que pueden contrastar las diferentes opiniones de manera previa y así evitar sorpresas desagradables.



Para aquellos usuarios que ya han adquirido la búsqueda de opiniones como hábito, hacerlo es antes de concretar un encuentro con una escort es imprescindible porque “si puedes asegurarte a través de las opiniones de que lo que esperas es lo que vas a encontrar, no hacerlo no tendría sentido”.