GeForce NOW llega a Australia, Turquía y Arabia Saudí

viernes, 22 de enero de 2021, 14:36 h (CET) Pentanet, Turkcell y Zain KSA se suman a GeForce NOW Alliance para llevar los videojuegos en la nube a más jugadores a lo largo de este año NVIDIA ha anunciado que GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube, llegará próximamente a Australia, Turquía y Arabia Saudí. Será posible gracias a las compañías Pentanet, Turkcell y Zain KSA que, tras su adhesión a la GeForce NOW Alliance, podrán ubicar los Servidores NVIDIA RTX en los lugares ideales para asegurar una experiencia de juego de baja latencia en los nuevos territorios.

La llegada de GeForce NOW a Australia, Turquía y Arabia Saudí coincide con la implementación de la tecnología 5G, por lo que los videojuegos en la nube de NVIDIA supondrán una oportunidad para que estas compañías de telecomunicaciones puedan mostrar el valor de su infraestructura 5G y su ancho de banda a sus clientes.

La compañía Ericsson afirmó en el 2020 Mobility Report: “Se estima que un 15% de la población tendrá cobertura 5G, el equivalente a más de 1000 millones de personas.”

Por otro lado, según DFC Intelligence Reports, “hay más de 3000 millones de consumidores de videojuegos en el mundo”.

Los videojuegos en la nube se ubican en la intersección de estas dos tendencias, y GeForce NOW se presenta como la plataforma líder para jugadores de PC, ofreciendo cientos de juegos desde los centros de datos de NVIDIA de América del Norte y Europa.

El servicio incluye soporte para trazado de rayos en tiempo real en los títulos más destacados del momento, y permite jugarlos en ordenadores poco potentes, Macs, Chromebooks y dispositivos Android y iOS.

GeForce NOW también ofrece a las firmas de telecomunicaciones más fuertes del mundo la oportunidad de proporcionar videojuegos de PC con alta calidad y baja latencia, prácticamente a cualquier dispositivo desde la nube. Estos socios son miembros de GeForce NOW Alliance, una asociación de operadores que utilizan Servidores RTX y el software de videojuegos en la nube de NVIDIA para expandir y mejorar el cloud gaming de forma global.

Los nuevos miembros de GeForce NOW Alliance se suman a un creciente grupo de expertos en telecomunicaciones, entre los que se incluyen: Softbank, KDDI, LG Uplus, Taiwan Mobile y GFN.RU.

