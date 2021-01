Instadotgram, una nueva forma de descargar los vídeos favoritos de Instagram Comunicae

jueves, 21 de enero de 2021, 11:11 h (CET) Muchos usuarios se preguntan cuál es la calidad con la que cuentan los vídeos de Instagram. Esta suele ser de unos 640x640 píxeles, aunque también es posible encontrar formatos que sean todavía más largos. Su duración no se puede exceder de los 60 segundos, por lo que su calidad no será lo más alto que se pueda encontrar Descargar vídeos en Instagram es algo que muchos usuarios están deseando poder hacer, ya que muchas veces hay contenido que desean guardar en su dispositivo para poder verlo cuando quieran o poder compartirlo fácilmente con sus amigos o familiares. Existen tres formas diferentes de descargarse vídeos de esta aplicación, comenzando por utilizar un servicio online de descarga de vídeos.

Lo único que habrá que hacer será copiar la url del vídeo que se quiera bajar, y pulsar el botón “Descargar”. De esta manera, dicho vídeo se convertirá en un archivo que los usuarios podrán guardar en sus dispositivos. En caso de querer bajar cualquier contenido en un ordenador, será fundamental saber cuál es el enlace a dicho vídeo, ya que tendrá una dirección única que podrá saberse una vez se comience a navegar por Instagram. Al lado del vídeo que se quiera descargar, habrá tres puntos en la esquina superior derecha, los cuales darán varias opciones.

Entre ella, se encontrará “Copiar enlace”, lo cual permitirá insertar el vídeo en cualquier web, en caso de disponer de una, compartir el contenido con conocidos, amigos o en redes sociales, o incluso dejar de seguir al usuario de Instagram, en caso de hacerlo. Una vez se copie el enlace, aparecerá un mensaje que dirá “Enlace copiado en el portapapeles”, lo que significa que dicho enlace podrá ser copiado en cualquier lugar al haber quedado guardado. Después, para bajar el vídeo, habrá que acceder a alguna página web para pegar el enlace con la URL y poder iniciar el proceso de descarga.

Es importante saber que el tiempo de descarga de cada vídeo va a depender de factores diferentes. El primero, será la duración del vídeo, ya que cuanto más largo es, más ocupa, y tardará más tiempo en bajarse que uno que sea más corto. El segundo factor, y el de mayor importancia, será la calidad de la conexión de los usuarios.

Es recomendable realizar cualquier tipo de descarga cuando se esté conectado a una red wifi o de cable, ya que los datos móviles pueden terminarse si el vídeo es muy largo, cosa que con las otras dos opciones no ocurre. Una vez se haya descargado el contenido, será fundamental saber dónde guardarlo. Esto dependerá del lugar desde donde se ha bajado, ya que no es lo mismo un ordenador que un móvil o tablet. En caso de ser un ordenador, el vídeo habrá ido directamente a la carpeta de “Descargas” , y si se trata de un teléfono, el fichero irá directamente a la galería como cualquier otro móvil grabado con la cámara del dispositivo.

Además, su formato será siempre en MP4, por lo que podrá ser reproducido fácilmente por cualquier ordenador que disponga de Windows 10, a través de su apartado de multimedia. En caso de no contar con uno, se podrá bajar fácilmente a través de una página web fiable. También existen aplicaciones móviles desde donde se pueden descargar los vídeos de Instagram, como por ejemplo, Video Downloader.

Una vez se instale esta App, Instagram dará la opción de compartir el vídeo en esta aplicación. Este se enviará directamente a la misma para poder ser descargado cuanto antes y poder disfrutarlo en cualquier momento. Dicha App está disponible para iOS y también para Android.

