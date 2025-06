‘El talento’, protagonizada por Ester Expósito y dirigida por Polo Menárguez, se estrenará en cines en septiembre

‘El talento’, la nueva película producida por Reposado P.C. y THE MEDIAPRO STUDIO, se estrenará en cines el próximo 5 de septiembre de 2025. La cinta está dirigida por Polo Menárguez, quien firma el guion junto a Fernando León de Aranoa, productor también junto a Patricia de Muns, Laura Fdez. Espeso y Javier Méndez.



Encabezan el reparto Ester Expósito (‘Elite’), ganadora del premio Fotogramas de Plata a Mejor Actriz por ‘Venus’, y Pedro Casablanc (‘Querer’), ganador del Premio de la Unión de Actores y el Sant Jordi a Mejor Actor por su trabajo en ‘B, la película’, cuyo papel le valió también la nominación a los Goya en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

Basada en la novela de Arthur Schnitzler ‘La señorita Else’, publicada en 1924, ‘El talento’ cuenta la historia de Elsa (Ester Expósito), una prometedora estudiante de violonchelo que disfruta de la exclusiva fiesta de cumpleaños de su amiga Idoia (Mirela Balić) organizada por el padre de ésta (Pedro Casablanc). Durante este escaparate de la alta sociedad, Elsa recibe una inesperada llamada de su madre que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad. Junto a Ester Expósito, Pedro Casablanc y Mirela Balić (‘Elite’, ‘Zorras’) destacan en el reparto Juan Pablo Fuentes (‘Bandidos’, ‘Isla brava’), Rocío Muñoz-Cobo (‘Que Dios nos perdone’, ‘La edad de la ira’), Marta Aledo (‘Vis a vis’, ‘4 estrellas’) y Clara Sans (‘Celeste’, ‘Cardo’), entre otros.

Polo Menárguez: “Cuando estudiaba en la universidad me enamoré de la obra de Schnitzler. El gran dilema que trata su novela sigue teniendo vigencia un siglo después. Poder adaptarla con Fernando León de Aranoa es un sueño que todavía no me creo. Nuestra apuesta fue contundente. Un punto de vista radical, con una narración casi en tiempo real y una arriesgada mezcla de tonos y géneros que ha dotado a ‘El talento’ de mucha personalidad. Junto con el mejor elenco posible y un trabajo espectacular de Ester Expósito, la película habla del desclasamiento, del precio del talento y del abuso de poder. Su impactante final traslada el dilema al espectador. ¿Tú lo harías o no?”.

Fernando León de Aranoa: "El talento’ nace para mí de un impulso de colaboración, del deseo de impulsar como productor el trabajo de Polo Menárguez, con quien he colaborado en varios de mis trabajos en los últimos años. Fue él quien propuso que adaptáramos juntos "La señorita Else". Hacerlo ha sido un reto, por la dificultad de transformar el monólogo interior de su protagonista en un relato trepidante, respetando la unidad de espacio y de acción. Pero también un proceso cómplice y enriquecedor, en el que los hallazgos se sucedían mientras acompañábamos a la joven Elsa en su noche más difícil. La mirada de Polo como director, la singularidad visual de su propuesta y el formidable trabajo con los actores han hecho el resto".

Javier Méndez: “El talento’ se ha rodado durante cinco semanas en el País Vasco, con el reto para el equipo de producción de mantener durante la mayor parte del rodaje la unidad temporal de una historia cuya acción transcurre prácticamente en una noche durante una fiesta. Polo Menárguez ha realizado un trabajo de dirección muy sutil, apoyado en su propio guion escrito junto a Fernando León de Aranoa, creando una atmósfera de thriller psicológico que crece en intensidad a medida que avanza la acción de la película y plantea un dilema moral muy actual, relacionado con el acoso y la cosificación de la mujer”.

‘El talento’ supone para Polo Menárguez su tercer largometraje como director. Licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, Polo Menárguez es director y guionista de cine y televisión. Su película ‘El plan’, estrenada en la Sección Oficial de Seminci en 2019, obtuvo dos nominaciones a los premios Goya. Ha dirigido capítulos para series de televisión como ‘Los Farad’ (Prime Video), ‘HIT’ (RTVE) y ‘Las abogadas’ (RTVE). También es creador y director de la ficción sonora ‘La esfera’ (Podium Podcast), ganadora de dos premios Ondas, en 2022, y nominada a cuatro Premios Ondas en 2024.

Fernando León de Aranoa y Patricia de Muns son los productores de la película por parte de Reposado P.C., y Laura Fernández Espeso y Javier Méndez son los productores por parte de THE MEDIAPRO STUDIO.

‘El talento’ se ha rodado en localizaciones del País Vasco. Tripictures distribuye la película en España y Film Factory lo hace a nivel internacional. La cinta cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y 3Cat.