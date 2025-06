Gravity Wave alcanza el millón de kilos de plástico retirados del mar y puertos del Mediterráneo

Una red de más de 7.000 pescadores tradicionales, implementación en 100 puertos y más de 250 empresas colaboradoras han permitido a Gravity Wave alcanzar los 1.038.000 kilos de plástico retirado del Mediterráneo, consolidando un modelo único de economía circular marina en Europa. A pocos días del Día Mundial de los Océanos, la compañía celebra este hito ambiental con una convocatoria abierta a la ciudadanía: limpiar una playa en Calpe, reafirmando su compromiso con el mar a través de la acción colectiva La empresa española Gravity Wave, referente en innovación ambiental, celebra este hito tras cinco años de trabajo en el Mediterráneo, el mar más contaminado del mundo por concentración de plástico, según WWF (2023). Fundada en 2020, esta startup de impacto ha logrado crear una cadena de valor pionera que integra la recolección en origen del plástico, su gestión de recolecta, reciclaje y transformación, junto con un modelo trazable para empresas.

"Ha sido una auténtica montaña rusa. Empezamos con una idea muy clara y una motivación enorme, pero sin saber del todo cómo hacerlo. Este millón de kilos representa no solo el residuo recuperado, sino todo lo que hemos aprendido, los aliados que se han sumado y el potencial de lo que aún está por venir", afirma Julen Rodríguez, CO-CEO de Gravity Wave.

Un modelo de impacto colectivo que une mar, empresa y comunidad

Desde sus inicios, Gravity Wave apostó por un enfoque colaborativo, conectando a tres agentes clave: pescadores tradicionales que extraen el plástico del mar, empresas que financian su recuperación y compensan su huella plástica, y gestores ambientales que garantizan la trazabilidad y circularidad del residuo. Actualmente, la red de la empresa incluye:

Más de 7.000 pescadores activos



100 puertos colaboradores en España, Grecia, Italia y Egipto



250+ empresas implicadas en procesos de financiación, trazabilidad o transformación



1.0380.000 kilogramos de plástico y redes de pesca recuperados del mar hasta la fecha

Este modelo ha demostrado que es posible combinar rentabilidad empresarial con acción climática, movilizando a marcas y consumidores hacia una economía más limpia.

"La sostenibilidad ya no es solo una responsabilidad: es una ventaja competitiva real para las empresas. Involucramos a nuestros partners en una misión compartida: reducir la contaminación plástica, avanzar en el cumplimiento del ODS 14 y minimizar su huella ambiental. Pero, además, les ayudamos a liderar un cambio con impacto tangible, a través de proyectos circulares, medibles y transformadores", destaca Amaia Rodríguez, Co-CEO de Gravity Wave.

Gracias a partners como ISDIN, Imagin, MINI, Meliá Hotels, Estimar Hotels entre otros, la operativa de Gravity Wave ha podido profesionalizarse y escalar. Las empresas colaboradoras financian la retirada de plástico por cada producto o servicio que vende o bien lo adaptan como un objetivo corporativo, integrando la circularidad dentro de su estrategia de Sostenibilidad

El siguiente paso: escalar impacto y alianzas en Europa

Aunque el mar Mediterráneo contiene menos del 1% del agua del planeta, concentra aproximadamente el 7% del plástico marino a nivel global, convirtiéndolo Se estima que más de 1 millón de toneladas de plástico flotan o se encuentran depositadas en sus fondos, según datos del Parlamento Europeo y WWF. Este dato alarmante refuerza la urgencia de actuar.

Ante esta realidad, Gravity Wave dirige ahora sus esfuerzos a escalar su impacto más allá de las fronteras españolas, con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas en países clave de Europa, como Alemania, los Países Bajos y los nórdicos, donde la conciencia ambiental está más madura y existe una mayor disposición empresarial hacia soluciones sostenibles.

Además de ampliar su red de recogida, la compañía trabaja para cerrar el círculo: transformar los residuos marinos en materia prima para productos sostenibles dentro de las propias cadenas de suministro de las empresas colaboradoras. "Invertir en limpiar el mar es, también, invertir en tu materia prima del futuro", subrayan los fundadores.

"Somos conscientes de todo lo que queda por hacer en el mar. Por eso, estamos enfocando nuestros próximos pasos en expandir nuestra labor a nuevos países, buscando alianzas con empresas e instituciones de lugares como Alemania o los países nórdicos. Allí la conciencia ambiental está muy desarrollada, y vemos aliados clave para acelerar la recuperación del plástico marino y consolidar una economía circular desde el mar", explica Amaia Rodríguez, Co-CEO de Gravity Wave.

A pocos días del Día Mundial de los Océanos: una invitación abierta a la acción colectiva 8 de junio

El próximo domingo 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos, una jornada destinada a concienciar sobre la importancia crítica de estos ecosistemas para la vida en el planeta.

En este contexto, desde Gravity Wave quieren compartir y celebrar con la comunidad un hito muy especial en su camino: la recuperación de 1 millón de kilos de residuos marinos.



Aunque su labor diaria se enfoca en retirar redes de pesca y plásticos del mar y puertos en colaboración con pescadores y puertos, han querido organizar esta limpieza de playa como una acción simbólica y participativa. Su objetivo es abrir esta experiencia a toda la ciudadanía, facilitando una forma concreta de contribuir y evitar que más residuos lleguen al mar.

Por ello, en colaboración con el Ayuntamiento de Calpe y la Fundación FDI, encargada de coordinar la actividad, llevaremos a cabo una jornada de limpieza en la Playa del Arenal-Bol, en la costa de Calpe.

La actividad tendrá lugar el domingo 8 de junio, de 17:30 a 20:00 horas, y está abierta a todas las personas comprometidas con el medio ambiente: ciudadanía, organizaciones, agentes de cambio y medios de comunicación. El objetivo: retirar plásticos y residuos del entorno marino, contribuyendo así a la conservación y salud de los océanos.

Esta iniciativa representa para Gravity Wave una celebración simbólica de su impacto colectivo y una oportunidad para acercar su misión a todas aquellas personas que desean formar parte activa del cambio.

La participación es gratuita, pero es imprescindible inscribirse previamente en: www.thegravitywave.com

Sobre Gravity Wave

Gravity Wave es una empresa española de impacto social dedicada a la limpieza del mar Mediterráneo, centrada en la recuperación de plásticos y redes de pesca abandonadas. Su modelo de trabajo se basa en una red colaborativa que integra a pescadores tradicionales, puertos, empresas comprometidas, con un objetivo claro: transformar los residuos marinos en recursos útiles.

A través de esta cadena de valor, Gravity Wave impulsa una economía circular y preventiva, que no solo busca reducir la contaminación existente, sino también evitar que nuevos residuos lleguen al mar. Su enfoque pone en el centro la regeneración del ecosistema marino y la corresponsabilidad empresarial como motor de cambio.

Fundada por Amaia y Julen Rodríguez, la iniciativa nació con una visión ambiciosa: convertir la crisis del plástico marino en una oportunidad de acción colectiva y transformación global.