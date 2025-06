Nittetsu Mining realiza un quinto pago de 1,5 millones de dólares por el proyecto Los Chapitos de Camino

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) ("Camino" o la "Compañía") se complace en anunciar la recepción de CAD$1.5 millones del socio de exploración Nittetsu Mining CO., Ltd. ("Nittetsu") para financiar completamente la próxima campaña de exploración y perforación en el Proyecto de Cobre Los Chapitos de Camino ("Los Chapitos" o el "Proyecto" ) en el Perú Los fondos constituyen la quinta opción de pago de earn-in por parte de Nittetsu bajo los términos del Acuerdo de Earn-in ("Acuerdo") que Camino celebró con Nittetsu en 2023 (ver comunicado de prensa del 14 de junio de 2023). Según los términos del acuerdo, Nittetsu puede asegurar una participación del 35% en el proyecto Los Chapitos una vez que complete una inversión total de CAD$10 millones, aportados durante tres años. Hasta la fecha, Nittetsu ha invertido un total de 8,5 millones de dólares canadienses en el proyecto de cobre Los Chapitos.

La campaña de exploración y perforación se extenderá desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025, y ha sido aprobada por el Comité Técnico Conjunto Camino - Nitetsu. Los fondos se utilizarán para avanzar y perforar los próximos objetivos de alta prioridad de Camino, incluido el prospecto Katty en Diva Trend, donde la mineralización asociada con óxido de cobre, sulfuros y fajos de cobre se ha identificado en la superficie y se ha perforado previamente en profundidad. La campaña también cubrirá el objetivo recientemente identificado de Sombrero Blanco, a lo largo de la falla de La Estancia, donde se ha identificado una zona amplia y continua de mineralización de óxido de cobre, y que sigue siendo un objetivo clave dentro de la exploración estratégica de Camino en el proyecto de exploración de cobre y plata Los Chapitos en el sur de Perú.

Camino y Nittetsu también están trabajando con consultores para modelar e investigar la mineralización de cobre en profundidad. Las intercepciones de perforación históricas han demostrado cobre de alta ley a profundidad, incluyendo 4.5m @ 5.01% Cu desde 245.5 m en el sondaje DCH-012 (consulte el comunicado de prensa del 26 de mayo de 2020 para obtener detalles completos del pozo de perforación y el programa de perforación correspondiente). En las próximas semanas se darán a conocer los resultados adicionales de la excavación de zanjas y la focalización, a medida que la Compañía identifique sus mejores objetivos de perforación para 2025.

"Nuestra relación con Nittetsu se ha profundizado recientemente con la adquisición conjunta del proyecto avanzado de cobre Puquios en Chile (ver comunicado de prensa del 17 de abril de 2025) que pretendemos poner en producción, con su permiso principal de RCA para iniciar la construcción ya en marcha. Esa relación comenzó en nuestro proyecto Los Chapitos en Perú, y estamos agradecidos por la inversión continua de Nittetsu en lo que creemos que tiene el potencial de convertirse en nuestra próxima mina de cobre después de Puquios. El compromiso continuo de Nittetsu subraya nuestra creencia conjunta en el potencial de Los Chapitos para convertirse en un importante productor de cobre en Perú".

Figura 1. Mapeo geológico en el proyecto cuprífero Los Chapitos en mayo de 2025.

Participación comunitaria

El viernes 23 de mayo, Camino llevó a cabo el Taller de Participación Pública para la EIA de la Segunda Enmienda para Los Chapitos. Este paso en el proceso de permisos incluyó una coordinación activa con las autoridades locales, los líderes comunitarios y los residentes del área directa del proyecto. El taller contó con el apoyo de un plan de comunicación integral para fomentar una amplia participación de la comunidad, tanto en persona como en línea, lo que facilitó la retroalimentación de miembros de la comunidad y reforzó el compromiso de Camino con la participación pública.

Figura 2. Representantes del Camino organizando el taller de participación comunitaria.

Sobre el Camino

Camino es una empresa de exploración de cobre en etapa de descubrimiento y desarrollo. Camino se enfoca en desarrollar activos productores de cobre como Puquios, una mina de cobre lista para construir en Chile, y avanzar en su proyecto de cobre IOCG Los Chapitos ubicado en Perú a través de la delineación y el desarrollo de recursos, y para agregar nuevos descubrimientos. Camino también ha permitido que el proyecto de pórfido de cobre María Cecilia para exploración, descubrimiento, perforación se agregue a sus recursos NI 43-101. Además, Camino ha incrementado su posición de tierra en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Camino busca adquirir una cartera de activos avanzados de cobre que tienen el potencial de entregar cobre a una economía electrizante e intensiva. Más información www.caminocorp.com.

José A. Bassan, MSc. Geólogo, un geólogo independiente FAusIMM (CP) 227922, una persona calificada según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales, ha revisado y aprobado el contenido técnico de este documento. El Sr. Bassan ha revisado y verificado los datos relevantes que respaldan la divulgación técnica, incluidos los datos de muestreo y pruebas analíticas.

