yoSEO Marketing adapta sus estrategias a la llegada de las IA Overviews y su impacto en el SEO

Con la llegada de los AI Overviews de Google y el auge de herramientas como ChatGPT, la agencia yoSEO Marketing adapta sus estrategias de posicionamiento web y marketing digital para garantizar visibilidad en la nueva era de los resultados de la Inteligencia Artificial La irrupción de la inteligencia artificial en Google ha supuesto un punto de inflexión en el posicionamiento web. Ante este nuevo escenario, yoSEO Marketing, agencia de marketing digital especializada en posicionamiento SEO, ha dado un paso al frente adaptando sus estrategias para mantener —y mejorar— la visibilidad de sus clientes en los resultados de búsqueda potenciados por IA, los llamados AI Overviews.

Esta actualización de Google, que ya se ha desplegado en varios países, entre ellos España, ofrece a los usuarios resúmenes generados por inteligencia artificial directamente en la parte superior de los resultados de búsqueda. Este nuevo formato desplaza los resultados tradicionales, reduciendo la visibilidad orgánica de los sitios web, ya que el resultado generado por IA da la respuesta al usuario directamente.

Ante este cambio disruptivo, yoSEO Marketing ha rediseñado sus metodologías de trabajo para ayudar a empresas y marcas a posicionarse dentro de estos nuevos entornos impulsados por IA.

Una estrategia centrada en la nueva intención de búsqueda

Estos resúmenes de IA están generados a partir de múltiples fuentes web. Para ello, Google analiza las páginas relevantes y crea ese contenido a partir de las fuentes encontradas en dichas páginas. Además, en muchos casos, estas respuestas generadas por la IA ofrecen enlaces a las páginas utilizadas como fuentes de información.

Por esta razón, el equipo de yoSEO Marketing hace hincapié en la necesidad de crear contenido relevante, preciso y original en la respuesta a intenciones de búsqueda que suponga una fuente de información para la elaboración de esos contenidos AI Overviews. "La inteligencia artificial ha cambiado no solo cómo se muestran los resultados, sino también cómo los usuarios interactúan con ellos. Ya no se trata solo de palabras clave, sino de anticiparse a preguntas y ofrecer respuestas completas, útiles y verificadas", afirma el equipo de yoSEO Marketing.

Con este nuevo paradigma, ya no basta con estar en la primera página: ahora el objetivo es aparecer en los fragmentos generados por IA, que sintetizan información de múltiples fuentes fiables.

SEO para un nuevo buscador híbrido

Además de trabajar para aparecer en los resultados generados por IA de Google, yoSEO Marketing también orienta su estrategia hacia otros canales impulsados por inteligencia artificial, como Bing Copilot o ChatGPT con acceso a navegación web.

"El usuario busca ahora respuestas más rápidas y personalizadas. Herramientas como ChatGPT no solo generan texto, sino que también recomiendan productos, servicios y webs. Estar bien posicionado en estos entornos requiere entender cómo funciona su modelo de información y adaptar el contenido a ese formato", explican desde la agencia.

¿Cómo destacar entre un mar de resultados en Google?

La llegada de Google AI Overviews no es una amenaza, sino una oportunidad para aquellos que sepan adaptarse con rapidez. En este sentido, yoSEO Marketing se posiciona como un aliado estratégico para empresas que desean no solo mantenerse en el mercado, sino liderarlo a través de una estrategia SEO alineada con las nuevas tecnologías de búsqueda y lenguaje natural.

Por ello, y para ayudar a negocios digitales a destacar, yoSEO Marketing ha lanzado una iniciativa que permite a todos aquellos emprendedores y empresas que deseen optimizar su estrategia digital y mejorar su posicionamiento en Google accediendo a una auditoría web gratuita. "Con la auditoría web gratuita, ofrecemos una primera guía que les permita conocer su situación actual y dar pasos firmes hacia una mayor visibilidad y éxito en Google", destacan desde yoSEO Marketing.

Con un equipo de expertos en SEO, yoSEO Marketing ha ayudado a numerosas empresas a mejorar su presencia online y alcanzar sus objetivos comerciales, ofreciendo soluciones personalizadas y efectivas para cada cliente.

Aunque su principal servicio es el posicionamiento SEO, incluido la creación de estrategias SEO en YouTube, esta agencia con sede en Madrid también ofrece servicios de mantenimiento web, SEM, gestión de redes sociales, diseño gráfico y marketing de contenidos.