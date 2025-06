Donde se habla de futuro, Bogotá dice presente: Invest in Bogotá participará en South Summit Madrid 2025

En línea con su compromiso de promover la inversión de alto impacto y posicionar a la ciudad como un nodo estratégico para los negocios del futuro, Invest in Bogotá participará del South Summit Madrid, uno de los principales encuentros mundiales del ecosistema emprendedor, que se llevará a cabo desde el 4 hasta el 6 de junio Mónica Sánchez, gerente de Promoción de Inversión, llevará la propuesta de valor de Bogotá-Región a inversionistas, startups y corporaciones globales interesadas en expandir sus operaciones en América Latina.

"South Summit es un espacio donde las ideas, el capital y el talento se encuentran. Bogotá- Región llegará con una historia potente que contar: la de una ciudad joven, vibrante y resiliente que está apostándole a la innovación y el emprendimiento como herramientas de transformación", afirmó Mónica Sánchez, quien estará acompañada por Alejandra Mejía, oficial Senior de Promoción de Inversión.

Bajo el lema In Motion, esta plataforma internacional de innovación abierta que se celebra anualmente en Madrid, reunirá a más de 400 speakers, 140 fondos de inversión y 100 startups finalistas de 22 países, consolidándose como un espacio clave para fomentar conexiones de alto valor entre emprendedores, corporaciones e inversores.

Invest in Bogotá buscará atraer capital de riesgo para fortalecer el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, generando oportunidades para startups locales que buscan escalar sus operaciones, así como para emprendimientos internacionales, y que proyectan establecerse en Bogotá-Región. Así mismo, la agencia promoverá conexiones estratégicas con fondos de venture capital, ángeles inversionistas y corporate ventures, consolidando a la ciudad como un destino atractivo para la inversión en innovación, tecnología y nuevos modelos de negocio.

Las cifras que evidencian el crecimiento de este ecosistema, Bogotá cuenta hoy con más de 2.400 startups activas, una fuerza laboral altamente calificada y un entorno institucional que favorece la colaboración público-privada, la inversión extranjera y el crecimiento sostenible.

Desde Invest in Bogotá, las empresas reciben acompañamiento personalizado sin costo, que incluye estudios sectoriales, conexión con redes de talento, identificación de oportunidades. Con esta participación, la ciudad reafirma su lugar en el mapa global de la innovación, fortaleciendo puentes con el ecosistema europeo y abriendo nuevas oportunidades para las compañías que buscan crecer en Latinoamérica

Invest in Bogotá facilita la inversión internacional, atrae reuniones y eventos mundiales.