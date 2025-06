Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza y farmacéuticos inciden en la importancia del diagnóstico temprano del VIH

Ante el descenso de pruebas rápidas de VIH realizadas en farmacias vascas: En el periodo 2015-2019, las farmacias vascas realizaron 12.368 pruebas rápidas, frente a las 5.092 realizados entre 2019 y 2024, con un descenso notable que se produjo de forma súbita con motivo de la pandemia Covid19 y que se mantiene en la actualidad Ante estas cifras, Departamento de Salud, Osakidetza y Consejo de Farmacéuticos del País Vasco recuerdan a la ciudadanía que la prevención y el diagnóstico temprano es clave para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y actualizan materiales informativos para relanzar el programa.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza y el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco insisten en la importancia de la prevención, y también de su diagnóstico y tratamiento temprano, para lograr así mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. En este sentido, recuerdan a la ciudadanía que, entre los distintos recursos, tiene a su disposición una red de 60 farmacias autorizadas para poder realizarse la prueba rápida que permite detectar con garantías la infección del VIH. Durante 2024, se realizaron en Euskadi 1.009 pruebas en farmacias.

Se trata de una prueba que detecta la presencia de anticuerpos y/o antígeno frente al VIH. El resultado se obtiene en aproximadamente 20 minutos. De las pruebas realizadas, el 16,7% se realizó en farmacias de Araba, el 50,1% en Bizkaia y el 31,2% de Gipuzkoa. La mayoría de las y los usuarios de este tipo de pruebas son hombres, en torno al 80%, con una edad media de 41,1 años (el 41,9% son hombres que tienen sexo con hombres). Del total de pruebas que se realizaron, en el 0,8% de los casos el resultado fue positivo.

La única manera de saber si una persona tiene la infección por VIH es a través de una prueba específica. En la actualidad existen diferentes opciones para realizarla en Euskadi, bien acudiendo a un centro sanitario de Osakidetza y solicitar una analítica, o realizando una prueba rápida de VIH que, además de en ONGs (Bizkaisida, Sidalava, Gehitu), también está disponible en unared de 60 farmacias en Euskadi: 9 en Araba, 19 en Gipuzkoa y 32 en Bizkaia.

Desde el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan que la realización de esas pruebas en las farmacias, mejora la accesibilidad y contribuye a reducir el estigma asociado al VIH.

El Director de Farmacia del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza, ha destacado el papel fundamental de las farmacias en la prevención y en la detección precoz del VIH y ha apostado por potenciar a las farmacias como agentes de salud. Así, ha agradecido a las farmacéuticas y farmacéuticos por la labor realizada durante los 15 años que lleva en vigor el convenio de colaboración entre el Departamento de Salud, Osakidetza y los Colegios de Farmacéuticos vascos para la detección del virus del SIDA.

"Uno de los retos para luchar frente a esta pandemia es diagnosticar a todas aquellas personas que han contraído la infección. Por ello consideramos necesario promover y facilitar la realización de pruebas de VIH en todas las alternativas posibles y, en este sentido, las farmacias comunitarias pueden ser una opción interesante para muchas personas, ya que además permite realizar la prueba de manera anónima", asergura Oskar Ayerdi, coordinador del Plan del SIDA e ITS de Osakidetza.

Por su parte, el presidente del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, Miguel Ángel Gastelurrutia, incide en que sigue siendo muy importante el diagnóstico de la infección por VIH lo más tempranamente posible "y la farmacia es un lugar idóneo para realizarse dicha prueba". El hecho de que el VIH se esté transformando en una enfermedad crónica, apunta, "no debe hacernos olvidar que es una infección de transmisión sexual (ITS) más y, por tanto, es fundamental recordar la necesidad de utilizar medidas de prevención, como puede ser el preservativo, etc."

Con el objetivo de impulsar el programa desarrollado por el Departamento, Osdakidetza y el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, esta semana se ha celebrado una jornada de trabajo con la red de farmacias colaboradoras, en la que se han expuesto las principales novedades del programa. Asimismo, se ha presentado el nuevo material para la ciudadanía (carteles y trípticos), que estará disponible en las farmacias. Recoge información sobre el VIH y el procedimiento para la detección precoz. Además, explica qué hacer ante un resultado positivo de una prueba rápida.

En el ámbito de la prevención, además del uso del preservativo en las relaciones sexuales, en el material se incluyen algunas estrategias incorporadas más recientemente como la posibilidad de la profilaxis post-exposición, o la profiaxis pre-exposción (PrEP), un medicamento antirretroviral que se administra a personas expuestas a un alto riesgo de contraer el VIH.

En cuanto a los tratamientos, todavía no se ha logrado un medicamento que elimine definitivamente el virus. Los tratamientos antirretrovirales, existentes hoy en día, actúan bloqueando la multiplicación del virus y frenan el avance del VIH en el organismo. Habitualmente el tratamiento comienza en el momento del diagnóstico y hay que continuar tomándolo durante toda la vida.

La accesibilidad y eficacia de estos tratamientos antirretrovirales permiten que las personas con VIH tengan la carga viral indetectable, y de esta manera no transmitan el virus a otras personas. Es decir, indetectable=intransmisible.

El Departamento de Salud y Osakidetza reiteran su compromiso en continuar con las actividades de diagnóstico precoz, prevención y formación establecidos en el Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En este sentido, han integrado en su estructura la figura de responsable asistencial para Sida e ITS para seguir avanzando en el abordaje epidemiológico y educativo de estas infecciones.

Más información en Osasun Eskola Plus: https://osasuneskola.osakidetza.eus/es/catalogue/its