Aumenta la edad materna en España; Vida Fertility lanza campaña gratuita para evaluar la fertilidad

En España, la edad media en la que se tiene el primer hijo es de 33 años, según datos de 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este retraso en la maternidad puede influir en la capacidad reproductiva de la mujer, ya que la reserva ovárica disminuye con la edad, afectando tanto la cantidad como la calidad de los óvulos.

Conscientes de esta realidad, Vida Fertility, clínica especializada en reproducción asistida, ha lanzado una campaña durante el mes de junio para ofrecer estudios gratuitos de fertilidad en sus clínicas de Madrid, ubicada en C/Palermo 15 y centro de Alicante, ubicado en la Avenida Óscar Esplà 1.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre la importancia de conocer la salud reproductiva y facilitar el acceso a evaluaciones que permitan tomar las mejores decisiones con toda la información posible.

¿En qué consiste el estudio de fertilidad gratuito? El estudio ofrecido por Vida Fertility incluye:

Análisis hormonal: medición de hormonas clave como la hormona antimülleriana (AMH), que proporciona información sobre la reserva ovárica.

Ecografía transvaginal: permite contar el número de folículos antrales en los ovarios, otro indicador esencial de la fertilidad.

Estos exámenes ofrecen una visión clara del estado reproductivo de la mujer, ayudando a identificar posibles dificultades y a planificar el futuro reproductivo con mayor certeza.

La importancia de la concienciación sobre la salud reproductiva Recientemente, el equipo de Vida Fertility realizó entrevistas en las calles de Alicante, para conocer el nivel de información de la población sobre fertilidad. Los resultados mostraron un desconocimiento generalizado sobre conceptos básicos como la reserva ovárica y la influencia de la edad en la fertilidad.

Además, muchas personas conocían casos cercanos de dificultades para concebir, evidenciando la necesidad de mayor educación y diálogo sobre, desgraciadamente, este tema tabú.

“Durante generaciones, la educación sexual se ha centrado casi exclusivamente en evitar embarazos no deseados. Pero ¿qué ocurre cuando sí queremos tener hijos? La mayoría de las personas desconocen cuáles son sus años más fértiles, qué factores afectan su capacidad reproductiva o qué pruebas existen para conocer su reserva ovárica.

En Vida Fertility, apostamos por transformar esta realidad: ofrecer información clara, sin tabúes, para que cada persona pueda decidir su futuro”, menciona la Dra. Alejandra García Villalba, directora médica de Vida Fertility en Alicante.

Compromiso con la salud reproductiva Vida Fertility no es solo un centro de reproducción asistida: es un espacio donde la tecnología más avanzada se combina con un acompañamiento verdaderamente humano. Cada historia es única y, por eso, los tratamientos de fertilidad se diseñan de forma completamente personalizada, adaptándose no solo a las necesidades médicas, sino también a las circunstancias emocionales y vitales de cada paciente.

Especializados en casos complejos, ofrecen servicios como fecundación in vitro (FIV), tratamientos con donación de óvulos o semen, método ROPA para parejas de mujeres y programas de preservación de la fertilidad. Todo ello desde una visión inclusiva, empática y accesible para cualquier modelo de familia.

Con esta iniciativa de estudiar la fertilidad de forma gratuita, Vida Fertility reafirma su compromiso de acercar la medicina reproductiva y los recursos necesarios a cualquier persona, para que estas puedan tomar decisiones sobre su salud reproductiva con toda la información disponible.

¿Se está pensando en ser madre o simplemente se quiere conocer la salud reproductiva? No hay que esperar más. Este junio, se puede evaluar la fertilidad de forma gratuita con Vida Fertility.

