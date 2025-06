Un e-commerce puesto en marcha en Pamplona nace con más de 36.000 productos

Daylua.shop nace con un stock de 36.000 productos y entregas en 24 y 48 horas Oliverio Miguel Rosero Caisedo es mucho más que un cocinero. A sus 58 años, este colombiano de nacimiento y valenciano de adopción encontró en Pamplona el escenario ideal para escribir un nuevo capítulo en su vida. Tras casi dos décadas entre fogones, ha dado un giro radical a su carrera con la creación deDaylua.shop, una tienda online que ofrece más de 36.000 productos de todo tipo. Su historia es la de alguien que, sin renunciar a sus raíces gastronómicas, decidió abrazar la tecnología para reinventarse como emprendedor digital.

De Colombia a Pamplona, pasando por Valencia

Miguel lleva más de dos años y medio viviendo en Pamplona, pero su trayectoria vital y profesional lo ha llevado por diferentes caminos. "Vengo de Valencia, pero nací en Colombia", cuenta con voz firme y pausada. En su tierra natal, y más tarde en España, cultivó durante 17 años su pasión por la cocina profesional, desarrollándose como cocinero en el sector de la hostelería. Pero lejos de acomodarse, el paso del tiempo le trajo nuevas inquietudes y un espíritu renovado.

"Esto nace de la curiosidad", admite. "De ver cómo se mueve el mundo, de cómo los jóvenes y la sociedad en general giran cada vez más hacia la tecnología. Quería formar parte de esa nueva forma de vivir". Fue esa inquietud la que lo llevó a emprender un camino inesperado: el del comercio online.

Nace Daylua.shop: emprendimiento con nombre propio

El nombre de su tienda, Daylua.shop, no es fruto del azar. Es una creación profundamente personal que integra los nombres de sus hijos: Darly y Luis Alfonso. Aunque ambos residen y trabajan en Valencia —ella como futura ingeniera química y él como coctelero profesional—, su padre ha querido rendirles un homenaje que a la vez es proyecto de vida: una marca que lo representa a él y a su familia.

"Quería tener algo propio, original, que marcara la diferencia a esta edad", comenta Miguel. A través de Daylua.shop, no solo busca ofrecer productos de calidad, sino construir un legado en el mundo digital que honre el esfuerzo de toda una vida.

Una oferta inabarcable: más de 36.000 productos al alcance de un clic

La amplitud del catálogo de Daylua.shop es uno de sus mayores atractivos. La tienda online cuenta con más de 36.000 referencias y está diseñada para cubrir prácticamente todas las necesidades cotidianas. Desde productos de parafarmacia, dietética, cosmética, higiene y nutrición deportiva, hasta accesorios para coches, ordenadores, hogar, bricolaje y tecnología, la plataforma ha sido pensada para ser un supermercado digital completo.

"Tengo colonias, perfumes, implementos de cocina, artículos de limpieza, incluso tecnología y bricolaje. Es una oferta bastante amplia", enumera con entusiasmo. El objetivo es claro: ofrecer productos reconocidos en España a precios competitivos, gracias a que se adquieren directamente de fábrica, sin intermediarios.

Este modelo permite, además, acortar tiempos de entrega: los pedidos llegan al cliente en 24 a 48 horas, directamente a su domicilio o al lugar que elijan. Un servicio eficiente y responsable, con la atención al detalle que Miguel aprendió durante sus años en la cocina.

El alma de un cocinero, el espíritu de un visionario

Cuando se le pregunta si siempre fue un emprendedor, Miguel reconoce que no, pero que este proyecto ha sacado de él una nueva faceta: "No tengo alma de emprendedor… o eso pensaba. Pero esto me ha despertado algo. Es una idea loca que había que intentar".

Esa "locura" no ha sido improvisada. Desde hace meses trabaja en el desarrollo de la tienda, su catálogo y una aplicación propia, con la que los clientes podrán acceder directamente desde su móvil a los productos y ofertas de Daylua.shop. "Ya está en marcha, en junio comenzamos a manejarla personalmente", anuncia con orgullo.

También se han implementado facilidades de pago, incluyendo compras a plazos mediante plataformas financieras externas. "Esas opciones van directamente con la empresa de pago, pero ayudan a que el cliente tenga más alternativas", explica.

Tecnología al servicio de la cercanía

Lo que hace diferente a Daylua.shop frente a otros comercios online no es solo su catálogo, sino su enfoque cercano. Miguel ha querido trasladar a su tienda digital los valores que aprendió en la cocina: el cuidado del detalle, la calidad de los ingredientes (en este caso, productos), y sobre todo el trato humano.

"No se trata solo de vender, sino de ofrecer una experiencia. Que quien compre sienta que hay alguien detrás, que se preocupa por lo que recibe", afirma. En un entorno cada vez más impersonal, Miguel apuesta por una atención al cliente cuidada, cercana, profesional y eficiente.

Sin miedo a empezar de nuevo

Montar una tienda online a los 58 años, tras casi dos décadas trabajando como cocinero, no es una decisión fácil. Pero Miguel no se lo pensó demasiado. "La vida va cambiando y uno tiene que adaptarse. Si no arriesgas, no sabes de lo que eres capaz", reflexiona.

Aunque reconoce que no conocía a fondo otros ejemplos similares, su intuición y las ganas de probar algo nuevo fueron suficientes para lanzarse. "Cada quien pone su propia marca. Yo no conocía ninguna tienda como esta, pero eso no me detuvo. Esta es mía. Esto es Daylua.shop".

Una historia que inspira

La historia de Oliverio Miguel Rosero no es solo la de un cocinero que se reinventó. Es la de un hombre que, lejos de conformarse, eligió apostar por sí mismo y por su familia, construir algo duradero y dejar huella en un mundo que cambia cada día.

En un mercado saturado de opciones, su tienda online Daylua no busca competir con gigantes del e-commerce, sino aportar valor, cercanía y autenticidad. Esa mezcla de tradición —la del esfuerzo de un trabajador de la hostelería— y modernidad —el salto al mundo digital— es lo que hace que este proyecto destaque.

Para muchos, puede parecer una tienda más. Para Miguel, es el resultado de toda una vida de trabajo, amor por los suyos y ganas de seguir aprendiendo.

Datos clave de Daylua.shop

Tienda online: https://daylua.shop

Productos: Más de 36.000 referencias

Categorías: Parafarmacia, cosmética, dietética, hogar, cocina, bricolaje, informática, perfumes, tecnología, deporte y más

Tiempo de entrega: 24 a 48 horas

Métodos de pago: Diversos, incluyendo opciones a plazos

Filosofía: Servicio cercano, productos de calidad a buen precio, homenaje familiar