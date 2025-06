El bienestar como puente entre continentes; Liderarte y Tecmilenio sellan un pacto

Liderarte y Tecmilenio firman una alianza internacional para impulsar el bienestar integral organizacional: una fórmula compartida para liderar con alma desde el bienestar con propósito.

Madrid – Monterrey, 24 de mayo de 2025 – En un momento de redefinición profunda del liderazgo y del rol que juegan las organizaciones en el bienestar de las personas, nace una alianza sin precedentes entre Liderarte, la firma española de referencia en formación, motivación y desarrollo a través del arte, y Tecmilenio, institución académica líder en América Latina con un Instituto del Propósito y Bienestar Integral considerado como pionero a nivel global. Esta unión representa un compromiso transatlántico por construir culturas más humanas, conscientes y saludables.

El acuerdo, firmado el 23 de mayo, establece un marco de colaboración estratégica entre ambas entidades, que no solo incluyen la promoción del distintivo Factor Wellbeing en España, sino también la oferta conjunta de cursos, másteres y contenidos digitales orientados a fomentar el desarrollo positivo de personas, equipos y organizaciones.

Ignacio Bonasa, presidente ejecutivo y fundador de Liderarte —y una de las voces más influyentes en el ámbito del bienestar organizacional y el liderazgo con propósito—, ha impulsado personalmente esta alianza:

“Esta colaboración con Tecmilenio nos permite tender un puente entre dos continentes que comparten una misma visión: el alma también debe tener cabida en la empresa. Liderar no es solo dirigir, es despertar, cuidar, transformar. Y eso solo se consigue desde el bienestar profundo”.

Como parte del acuerdo, Liderarte asume el rol de promotor oficial del distintivo Factor Wellbeing en el mercado español, identificando y acompañando a empresas que aspiren a convertirse en referentes en salud emocional, clima positivo y sostenibilidad humana. Además, se explorarán iniciativas para difundir programas de alta especialización como el Máster en Liderazgo Positivo y el Máster en Educación Positiva, títulos avalados por Tecmilenio de creciente demanda entre directivos comprometidos con un nuevo paradigma empresarial.

El convenio también contempla el desarrollo conjunto de contenidos formativos y soluciones digitales, integrando la metodología exclusiva de Liderarte basada en el Aprendizaje por el Arte®️, un enfoque vivencial que trabaja las llamadas 4A: Aprendizaje, Actitud, Alma y Acción. Esta fórmula ha sido probada con éxito en múltiples organizaciones, donde el arte se convierte en catalizador de conciencia, creatividad y cohesión.

Como explica Ignacio Bonasa:

“El arte no es decoración: es transformación. A través del teatro, la música, la metáfora visual y la experiencia creativa despertamos algo que no enseñan los másteres tradicionales: el alma. Esta alianza potencia nuestro método y lo sitúa en una dimensión internacional, académica y rigurosa”.

La firma de este acuerdo coincide con el próximo lanzamiento del libro de Bonasa, “La receta del bienestar: una fórmula para ser más feliz”, un manual vivencial que combina ciencia emocional, herramientas prácticas y relatos personales para guiar a líderes y profesionales hacia una vida con mayor sentido, equilibrio y plenitud. La obra será publicada en una nuevalínea editorial Liderarte y ya ha generado expectación en círculos empresariales y académicos.

Por su parte, Tecmilenio, a través de su Instituto, continúa consolidando su trabajo y ha impactado ya a miles de personas en Latinoamérica y ahora, gracias a esta colaboración, aspira a multiplicar ese impacto en Europa.

“Trabajar con Liderarte es tejer una red de cambio. Impulsar espacios donde las personas florezcan, se conecten con su propósito y ejerzan un liderazgo positivo es esencial para construir comunidades más conscientes, resilientes y humanas”, señala Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio.

Con esta alianza, Liderarte, miembro activo de la Asociación Europea del Bienestar, da un paso más en su objetivo de generar una nueva cultura de empresa: más humana, más coherente, más feliz. Una cultura que ya ha comenzado a implementarse en empresas de múltiples sectores y que tiene como horizonte la certificación de Organizaciones con Alma y la formación de líderes capaces de sostener entornos saludables, creativos y resilientes.

El acuerdo pone en marcha una red de colaboración institucional que permitirá a ambas entidades co-crear, co-formar y co-inspirar a nuevas generaciones de líderes.

Este no es un acuerdo más. Es una llamada a despertar.

Porque cuando la ciencia del bienestar se une con la creatividad del arte, no solo nacen cursos, programas o eventos. Nace una nueva forma de entender el liderazgo. Nace una manera más humana de hacer empresa. Nace una alianza que no solo conecta continentes, sino conciencias.

Desde Liderarte y Tecmilenio creemos que el bienestar no es un lujo ni una moda, sino una responsabilidad compartida. Y este acuerdo es una invitación a todas las organizaciones que quieran liderar con alma, actuar con coherencia y construir futuro desde lo esencial.

Las transformaciones profundas empiezan en silencio, pero terminan haciendo ruido. Este es solo el principio.

Porque el alma también cuenta. Y cuando la cuidamos, todo florece.

