Dra. Jéssica Jiménez, referente en eliminación de papada con tecnología K-Láser Blue

La preocupación por el exceso de volumen en la zona submentoniana ha llevado a un crecimiento notable en la demanda de tratamientos eficaces, seguros y no invasivos. La eliminación de papada con tecnología K-Láser Blue ha demostrado ser una solución avanzada para quienes buscan redefinir el contorno facial sin recurrir a la cirugía. Este procedimiento combina precisión láser y estimulación del colágeno, permitiendo mejorar tanto la forma del rostro como la calidad de la piel.

La Dra. Jéssica Jiménez, especialista en medicina estética, aplica esta técnica en sus centros de Sevilla, Madrid, Badajoz y Los Santos de Maimona, con resultados visibles y duraderos que consolidan su práctica como una referencia en medicina estética basada en evidencia científica.

Tratamiento eficaz y no invasivo para redefinir el contorno facial El procedimiento de eliminación de papada con K-Láser Blue está diseñado para actuar sobre el tejido graso localizado mediante la acción controlada de luz azul, que rompe las células adiposas sin generar daño en los tejidos circundantes. Este tratamiento permite obtener un perfil más definido, con una reducción progresiva del volumen en la zona tratada y una notable mejora de la firmeza cutánea.

Además de su efecto reductor, la tecnología K-Láser Blue estimula la producción de colágeno, lo que contribuye a tensar la piel y mejorar su elasticidad. La textura cutánea también se ve beneficiada, al presentar una apariencia más homogénea, luminosa y rejuvenecida. Estos resultados son especialmente valorados por su carácter semi permanente, siempre que se mantengan hábitos saludables que acompañen al tratamiento.

El procedimiento no requiere incisiones, anestesia general ni periodos prolongados de recuperación, lo que posibilita incorporarse a la rutina habitual de forma prácticamente inmediata. Tras ocho meses, los efectos continúan visibles, con menor flacidez, volumen reducido y una mayor definición mandibular.

Tecnología versátil para múltiples tratamientos médico-estéticos Más allá de su aplicación en la zona de la papada, el K-Láser Blue destaca por su versatilidad en diferentes tratamientos faciales y corporales. Esta tecnología se emplea también para eliminar grasa localizada en áreas como abdomen y flancos, así como para tratar lesiones benignas como verrugas, queratosis o lunares, de forma segura y sin dejar cicatrices visibles.

El dispositivo actúa en capas profundas de la piel, promoviendo la regeneración celular y mejorando signos visibles de envejecimiento como manchas, acné o cicatrices. También es una herramienta eficaz para abordar la flacidez leve, aportando tensión, uniformidad y tono a la piel sin añadir volumen.

Además del uso del K-Láser Blue, la Dra. Jéssica Jiménez aplica tratamientos corporales específicos para combatir la celulitis, la flacidez en brazos, abdomen y muslos, la acumulación de grasa resistente a dieta y ejercicio, así como las estrías, todo ello mediante técnicas mínimamente invasivas y de alta precisión.

La Dra. Jéssica Jiménez, con una sólida formación académica y una práctica clínica en constante evolución, integra esta tecnología dentro de un enfoque profesional centrado en la medicina estética rigurosa, personalizada y respetuosa con la armonía facial.