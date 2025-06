Pool Tiger, la solución perfecta para quienes quieren usar menos químicos

Cada día más personas se preocupan por la calidad del agua de su piscina, no solo por motivos estéticos, sino también por salud, sostenibilidad y mantenimiento. Frente a la creencia popular de que un clorador salino es la solución ideal para reducir el uso de químicos, la realidad es que Pool Tiger con sondas de control representa una alternativa más eficiente, económica y ecológica.

¿Qué hace un clorador salino? Un clorador salino genera cloro a partir de sal (cloruro sódico) disuelta en el agua, utilizando un proceso de electrólisis. Esa transformación química produce hipoclorito sódico, el mismo desinfectante que se encuentra en el cloro líquido o en tabletas. Es decir, la piscina sigue necesitando la misma cantidad de cloro, pero solo cambia su método de producción y dosificación.

Inconvenientes de la cloración salina: -Produce el mismo cloro, por tanto, no reduce la carga química del agua.

-Placas de electrólisis con vida útil limitada que deben reemplazarse periódicamente.

-Consumo constante de sal, lo que supone un gasto recurrente y mantenimiento adicional.

-El agua salina es corrosiva, puede afectar componentes metálicos, piedra natural, césped, ropa y superficies al evaporarse.

-Aumenta el pH del agua, lo que obliga a añadir ácidos para equilibrarlo.

-Necesita que el redox supere un umbral mínimo para activar la producción de cloro.

-No apta para aguas inestables o de pozo.

-Requiere instalación eléctrica, lo que puede generar averías en cuadros, oxidación, fallos en placas base, e incluso acumulación de electricidad estática.

-La sal puede ser dañina con ciertas piscinas, especialmente las de hormigón si tienen fisuras, o las metálicas si existen fugas.

-No permite reutilizar el agua fácilmente (por ejemplo, para riego), ya que contiene sal.

¿Por qué Pool Tiger es diferente? Pool Tiger no produce cloro, sino que reduce su necesidad gracias a un proceso físico-hidrodinámico que actúa directamente sobre el agua, alterando las condiciones que permiten el desarrollo de microorganismos, algas y bacterias.

Ventajas principales de Pool Tiger:

-Reduce hasta 10 veces el uso de productos desinfectantes.

-No necesita sal ni genera residuos salinos.

-No eleva el pH, al contrario, ayuda a estabilizarlo.

-No requiere electricidad, cuadros ni sistemas electrónicos.

-Instalación fácil y sin mantenimiento.

-Funciona con cualquier tipo de agua, incluso pozos o aguas poco estables.

-No genera electricidad estática, evitando descargas o corrosión.

-Más económico en instalación y mantenimiento.

-El agua tratada sin sal puede reutilizarse para riego o contra incendios sin dañar el entorno.

¿Es compatible para quiénes ya tienen un clorador salino? Instalar Pool Tiger junto a un clorador salino es una combinación ideal y totalmente compatible, ya que reduce la demanda de cloro. Esto permite que la célula del clorador trabaje menos horas, alargando su vida útil entre tres y cuatro años, por lo que Pool Tiger se amortiza rápidamente.

Además, disminuye la generación de subproductos no deseados, mejora la eficiencia del sistema y reduce el impacto químico. A su vez, contribuye al mantenimiento automático de un pH más estable.

La combinación perfecta: Pool Tiger + sondas de control Si el usuario desea mantener cierto nivel de automatización, puede integrar Pool Tiger con sondas de pH y redox, lo que permite un control preciso y estable del agua sin necesidad de cloración salina. En cualquier caso, con o sin clorador, Pool Tiger ofrece beneficios tangibles que se traducen en mejor calidad del agua, menor uso de químicos, un mantenimiento más simple, y más respeto por la salud y el entorno

Una solución avanzada para una piscina más saludable y sostenible El clorador salino automatiza la producción de cloro, pero no reduce la necesidad del mismo. En cambio, Pool Tiger actúa desde el origen, disminuyendo la demanda de químicos y estabilizando los parámetros del agua de forma natural y eficiente.

Para quienes buscan una piscina moderna, sostenible y verdaderamente libre de excesos químicos, Pool Tiger es la solución que ofrece POOL TIGER EUROPE del presente y del futuro.