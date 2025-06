‘Mil veces mil’, una obra que invita a escuchar las señales de la vida.

Editorial Círculo Rojo publica la ópera prima de la autora, una historia intensa profundamente humana que conecta con las emociones más reales del lector.

CÍRCULO ROJO-. La escritora Liss Novoa Pla irrumpe en el panorama literario con “Mil veces mil”, su primera novela, publicada por la editorial Círculo Rojo. Se trata de una obra escrita en menos de tres meses que destaca por su sensibilidad, su mirada introspectiva y una narrativa directa y contemporánea.

“Mil veces mil” nace del deseo de la autora de escribir la historia que le hubiera gustado vivir. “Un día decidí que el guionista de mi vida estaba perdido y tomé las riendas”, afirma. El resultado es una novela en la que el lector encontrará emociones a flor de piel, momentos de humor, frases que duelen y otras que reconfortan.

“La historia está llena de contradicciones, como la vida misma. Es real, incómoda a veces, pero sobre todo profundamente humana”, asegura la autora. La novela también transmite un mensaje claro: es necesario aprender a interpretar las señales que nos ofrece la vida. “Son el manual de instrucciones que a menudo ignoramos”, sostiene.

Dirigida a un público amplio, Mil veces mil está pensada para quienes buscan historias con las que sentirse identificados, que hablen de emociones sinceras y de las decisiones que marcan un antes y un después. Es una lectura ideal tanto para quienes quieren emocionarse como para quienes desean disfrutar de una historia cercana y reveladora.

AUTORA

Liss Novoa es una chica perfectamente imperfecta, cuyos amigos la definen como una eterna adolescente.

Romántica enfermiza y apasionada de los coches, monta en bici cada día; su relación más estable y duradera es con su caballo, y «su mitad» es su perrita llamada Ona.

Estudió Filología Hispánica en la UB, Ciencias Empresariales en Madrid y Derecho en la UdG.

Posteriormente, cursó másteres especializados en derecho concursal.

Quiere atreverse con el doctorado y no descarta, al terminar, estudiar Historia del Arte.

Actualmente, trabaja como abogada y administradora concursal en el despacho jurídico del que es socia fundadora, y la vida de sus clientes es la suya, como ella define, porque no concibe su profesión de otra manera.

Siempre le ha gustado escribir, y sus amigos no han cesado en su empeño hasta ver publicada su primera novela.

Tiene la certeza de que todos tenemos un guionista en nuestras vidas y, según ella, el suyo se estaba desmadrando. Así que decidió darle unas vacaciones para que se relajara, se centrara, y le pidió el relevo. Liss tomó las riendas de su vida y empezó a escribir su propia historia.

Según ella, ni confirma ni desmiente que lo que cuenta sea todo ficción. Pero lo que sí afirma con toda seguridad es que las señales existen, porque son el manual de instrucciones que nos da la vida.

Y benditas señales, porque gracias a ellas podemos tener este libro en nuestras manos.

Que su historia sea fantasía o realidad es cuestión de perspectivas y, acaso, lo que menos importa.

SINOPSIS

Liss lo tiene todo controlado. O al menos, eso quiere creer. Su vida está perfectamente estructurada entre su trabajo como abogada, sus rutas en bici y sus noches con una copa de vino blanco, que a veces ni se acaba, y redes sociales.

Conoce las reglas del juego, sabe lo que espera del amor (o, mejor dicho, lo que no espera) y ha aprendido a mantener a raya los recuerdos que podrían tambalear su mundo.

Pero entonces aparece Matt, que viene acompañado de señales. Un nombre que resuena demasiado en su pasado. Un coche que le hace soñar despierta. Una mirada que la desarma sin permiso.

Lo que empieza como un mensaje casual en Instagram se convierte en un juego de coincidencias imposibles, en un rompecabezas de indicios que desafían la lógica.

Liss no cree en el destino. Matt no busca complicaciones.

Pero hay historias que se escriben solas, aunque sus protagonistas se empeñen en no leer entre líneas.