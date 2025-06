Más viajes y más protección: 6 de cada 10 españoles contratarán un seguro de viaje este verano

El informe Vacation Confidence Index 2025, elaborado por Allianz Partners, revela que, a pesar de la inflación y de las preocupaciones climáticas, los españoles no renuncian a sus vacaciones de verano y priorizan el gasto en viajar, sobre todo, a destinos nacionales Según el estudio Vacation Confidence Index 2025, elaborado por Allianz Partners junto con la consultora OpinionWay, el 80% de los españoles planea irse de vacaciones durante los meses estivales. Aunque la mayoría optará por destinos nacionales, cada vez son más los que se animan a cruzar nuestras fronteras: los viajes internacionales han aumentado 12 puntos con respecto al verano anterior.

Los viajeros que prefieren quedarse en España estas vacaciones lo harán, principalmente, en los destinos de playa (un 35%), en alguna ciudad del interior (un 21%) o en el campo (16%) y la montaña (15%). Fuera de España, Europa es el destino más elegido (26%), seguido de Estados Unidos, Canadá y México.

Por otro lado, los españoles prevén gastar este año 1.056 € por persona en las vacaciones de verano, lo que supone un incremento de solo un 4% con respecto a 2024. De hecho, el aumento del coste de los viajes es la mayor preocupación de los turistas españoles este año (65%), aunque baja ocho puntos en comparación con el verano pasado. Le siguen otras preocupaciones como el riesgo a que se produzcan posibles olas de calor, sequías o tormentas, y la situación geopolítica global.

Aun así, los españoles siguen priorizando el gasto en las vacaciones de verano. Como prueba, un 66% afirma que ha reducido este año sus gastos de ocio para poder irse de vacaciones, así como un 62% asegura haber reducido el gasto personal, como la compra de un coche nuevo o una reforma en su vivienda.

Seguro de Viaje

En cuanto al seguro de viaje, un 60% afirma que ha contratado o tiene intención de contratar una póliza para estas vacaciones, una cifra cinco puntos mayor que la del verano de 2024. Para ellos, la importancia del seguro de viaje reside en las coberturas de asistencia médica y repatriación, el reembolso en caso de cancelación del viaje, el reembolso de los gastos médicos en el extranjero, las coberturas ante imprevistos o interrupciones durante el viaje, y las que tienen que ver con los problemas con el equipaje.

Sin embargo, un 40% afirma que no va a contratar un seguro de viaje este verano. El motivo principal es que los encuestados creen que están lo suficientemente cubiertos por su seguro de salud, también porque piensan que no merece la pena cuando la duración del viaje es demasiado corta o porque creen que el riesgo de que ocurra algo es demasiado bajo. Un 26% argumenta que prefiere ahorrar el dinero del seguro para destinarlo al viaje en sí.

Borja Díaz, Consejero Delegado de Allianz Partners España y Managing Director de la región de Iberia, comenta: "El turismo sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento de nuestro país y las previsiones indican que seguirá siéndolo, aunque crecerá a un ritmo menor que el que hemos registrado en los últimos años. Parece que viajaremos con mayor frecuencia, pero haremos viajes de menor duración y a destinos más exóticos e inusitados".

"Por ello es tan importante contar con un seguro de viaje. Muchos de nosotros dedicamos una parte importante de nuestros ahorros a viajar, pero no somos conscientes de los riesgos asociados y los gastos que pueden surgir, con situaciones como un ingreso hospitalario inesperado durante nuestras vacaciones", explica Borja, quien añade cómo "en México, atender una apendicitis puede suponer unos gastos de hasta 6.000€, o una otitis en República Dominicana puede ascender hasta los 3.000€. Es esencial contar con un seguro de viaje que cubra, entre otros, la asistencia médica, la cancelación o la pérdida de equipaje. Este tipo de protección no solo ofrece tranquilidad, sino que también asegura que los viajeros puedan disfrutar plenamente de sus vacaciones, sin preocupaciones".

El estudio, realizado por OpinionWay para Allianz Partners, encuestó a 9.300 personas en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza y Polonia, lo que permitió comprender la evolución de las preferencias del viajero europeo.

Se puede leer el estudio completo aquí: https://www.allianz-partners.com/es_ES/sala-de-prensa/notas-de-prensa/noticias-2025/mas-viajes-y-mas-proteccion-6-de-cada-10-espanoles-optan-por-un-seguro-este-verano.htm