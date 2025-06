LumiDefense Advanced: protección solar inteligente con tratamiento clínico diario

MiCleo&Co revoluciona el concepto de protección solar con tratamiento avanzado inspirado en la medicina estética. Una fórmula clínicamente sensata, sensorial y eficaz que actúa como ritual transformador diario Un paso más allá del SPF: nace el tratamiento que protege y transforma

En un mercado saturado de hidratantes con SPF, MiCleo&Co rompe el molde con una fórmula que va mucho más allá de la protección solar convencional. Así nace LumiDefense Advanced, el nuevo escudo multifunción que actúa como tratamiento clínico de uso diario: hidrata, repara, calma e ilumina, inspirado en más de una década de experiencia en cabina médico-estética.

Más que un cosmético, es el reflejo de años de escucha activa de la piel real: inflamada, dañada, deshidratada, manchada y expuesta al estrés oxidativo urbano. LumiDefense Advanced es la respuesta práctica y científica a esas necesidades.

Una fórmula global con lógica médica, sin atajos

Con una textura ligera y luminosa que se funde con la piel sin dejar residuo, LumiDefense Advanced convierte la protección diaria en un ritual de tratamiento sensorial. Su eficacia se apoya en activos clínicamente contrastados:

Péptidos biomiméticos que mejoran la firmeza y la textura.



Fermentos postbióticos, calmantes y equilibrantes del microbioma.



Vitamina C estabilizada + Niacinamida (5%), el combo antioxidante e iluminador por excelencia.



Ácido hialurónico para una hidratación y sensación de relleno profundas y duraderas.



Xilitol, que refuerza la barrera cutánea desde un enfoque prebiótico.



Filtros fotoestables de última generación, respetuosos con pieles sensibles y eficaces frente a la radiación solar y la polución.

Opinión médica experta

"LumiDefense Advanced reúne una combinación de activos y excipientes que anticipa las necesidades cutáneas: protege, repara y potencia la hidratación con una textura que se adapta a todo tipo de personas. Es una fórmula técnicamente muy bien diseñada, coherente con los casos reales que se ven en consulta"

— Dra. Emilce Insua, asesora médica de MiCleo&Co.

El origen de una nueva era

La semilla de LumiDefense Advanced nació precisamente del trabajo conjunto con la Dra. Insua, quien propuso evolucionar la fórmula clásica hacia una versión más avanzada, alineada con las exigencias actuales: activos no disruptores, cuidado del microbioma, respeto medioambiental y filtros fotoestables de última generación.

"En MiCleo&Co es fundamental adaptarnos a lo que las pieles necesitan en cada momento. Y el contexto actual lo exigía: un escudo multifunción avanzado frente al daño solar —cada vez más agresivo—, pero sin renunciar a la sensorialidad ni al rigor clínico.

LumiDefense Advanced es la evolución lógica: una fórmula transformadora, inteligente y sensorial, que se nota desde el primer uso"

— Margui Negrillo, fundadora de MiCleo&Co.

Resultados visibles desde el primer día

✓ Piel más luminosa, jugosa y calmada

✓ Hidratación intensa sin brillos ni residuo graso

✓ Mejora progresiva de textura y uniformidad del tono

✓ Sensación de confort y escudo protector durante todo el día

✓ Acabado glow saludable, sin efecto maquillaje

Testimonios reales

A continuación, algunos testimonios textuales de clientas reales:

"Todo un descubrimiento, es excelente. Después de aplicarla la piel queda preciosa, jugosa, luminosa. Si quieres, puedes pasar del maquillaje"

— Paula G., clienta verificada.

"Una textura muy agradable, se funde muy bien y deja una luminosidad que me ha devuelto la luz en la piel. Tiene TODO lo que necesitas"

— Noemí, clienta verificada.

"Me ha gustado todo: protección solar, acabado, textura, propiedades. Repetiré seguro"

— Yolanda M., clienta verificada.

Todos los testimonios citados son declaraciones textuales de clientas verificadas de MiCleo&Co, obtenidas con su consentimiento y publicadas en la web tras comprar y probar el producto.

Disponible ahora

LumiDefense Advanced ya está disponible en la tienda oficial www.micleoandco.com y en clínicas médico-estéticas seleccionadas.

PVP: 65€ (50 ml)

Vegano.

Apto para todas las pieles, incluso sensibles.