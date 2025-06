Vive una experiencia en un hotel de lujo a tan solo dos horas de Madrid

Cuando pensamos en un viaje para desconectar, a todos nos gusta que el destino incluya diferentes experiencias que nos hagan salir de la rutina, y si además la elección cuenta con la combinación de ocio, buena gastronomía, turismo y bienestar, mejor que mejor, porque no es un secreto que los viajeros de hoy ya no sólo buscan un hotel bonito donde descansar, quieren experiencias en un contexto local, con las que empaparse del lugar que visitan.



De la mano de su Director Juan José Martínez, hemos conocido La Caminera Club de Campo, un hotel de 5 estrellas situado en Torrenueva (Ciudad Real), ubicado en lo alto de una montaña, con unas vistas privilegiadas al Campo de Montiel y de Calatrava, en pleno corazón de La Mancha.

Aunque el lugar parece no estar en un entorno turístico, sin embargo reúne todo aquello que buscamos: tranquilidad, naturaleza, planes para disfrutar en calma y una fantástica oferta gastronómica con sus dos restaurantes Retama, galardonado en 2022 con su primera estrella Michelin y El Prado Café Lounge.



Si bien el hotel dispone de muchísimas alternativas de ocio (recorrido en 4x4 para ver el atardecer, caza, rutas de senderismo, pádel, piscina….), esta primavera La Caminera Club de Campo lanza tres nuevas experiencias que combinan turismo, gastronomía local y cuidado personal, con planes que van desde una cata en bodega y una visita patrimonial hasta un spa nocturno o una partida de golf entre olivos.

Por aquí os lo contamos:

Experiencia La Mancha y sus viñedos: para disfrutar entre bodegas y paisajes infinitos

Un plan en el que se combina vino, cultura y paisaje manchego, una mezcla de autenticidad, patrimonio y sabor local.

Después de una visita a una bodega cercana para descubrir el proceso artesanal del vino y acompañada de una cata maridada con su riquísimo queso manchego, se realiza un paseo guiado por Villanueva de los Infantes, uno de los conjuntos históricos más bonitos de la región.

Spa nocturno: una experiencia para dos

A partir de esta primavera, Elaiwa Spa, el Spa del hotel y que presume de ser el más grande de Ciudad Real, abre también en horario nocturnopara ofrecer una experiencia exclusiva. Durante una hora y hasta las 22:00h, se puede disfrutar del circuito de aguas en total privacidad.



Además, el plan incluye una botella de cava para brindar en el propio spa, y se completa con una cena para dos. Todo pensado para disfrutar sin prisas, con calma y en un entorno cuidado.

Golf, sabor y naturaleza en estado puro

Para los más deportivas o amantes del golf, La Caminera Club de Campo estrena también una experiencia que combina golf, paisaje y gastronomía. Un plan que incluye una partida para dos personas en su campo de 9 hoyos, con buggy incluido, en un recorrido entre olivos y horizontes abiertos.

A continuación, un aperitivo formado por un vermut y tapas a compartir en El Prado Lounge, donde el sabor local acompaña la pausa: supergilda Caminera, tabla de quesos y pulpo a feira.



En definitiva, tres experiencias que se unen a su ya amplio abanico de propuestas.



La Caminera Club de Campo, un hotel con esencia manchega que nos invita a desconectar.

La Caminera Club de Campo Calle Vega s/n 13740 Torrenueva (Ciudad Real) Tel: + 34 926 344 733 https://www.hotellacaminera.com/