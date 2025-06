El retinal está de moda: así es el que mejor le funciona a cada tipo de piel

Lo que marca la diferencia entre un producto y otro son los ingredientes que acompañan al retinal dentro de cada formulación, según comenta la cosmetóloga de Byoode y la directora dermocosmética de Medik8 Aunque hay miles de ingredientes cosméticos, bien es cierto que hay uno que despunta, hasta tal punto que se puede afirmar que es el activo más viral de estos últimos años. Dermatólogos, farmacéuticos, cosmetólogos y expertos en dermocosmética coinciden en que es el estándar de oro antiedad. "Más potente que el retinol y, a la vez, más tolerable, el retinal se ha convertido en el ingrediente favorito de las pieles que buscan la eficacia sin comprometer la piel. Pero no todos los retinales son iguales, y no todas las pieles necesitan la misma fórmula", adelanta Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. ¿Con cuál quedarse? Esa es la cuestión.

Para quienes todavía se lían con la familia de los retinoides, un recordatorio: el retinal (también llamado retinaldehído) es un paso intermedio entre el retinol y el ácido retinoico, la molécula que realmente es activa en la piel. "Esto se traduce en una acción más directa sobre la piel, con menos necesidad de conversión, y por tanto más efectiva. El retinal actúa hasta 11 veces más rápido que el retinol, lo que se nota en una mayor firmeza, textura más refinada y poros minimizados", apunta la creadora de Byoode.

¿El retinal es para todo el mundo?

Sí, lo es, de hecho, es apto hasta para las pieles más sensibles. "El retinal es de esos ingredientes que cuando lo pruebas ya no lo dejas porque los resultados se empiezan a notar desde el primer día, además, su tolerancia es altísima, incluso para pieles reactivas", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, firma pionera en introducir el retinal en texturas sensoriales y eficaces como Crystal Retinal, uno de los productos que más han contribuido a popularizar este activo.

Qué tipo de retinal es el que más que conviene

La elección no depende tanto de la edad, sino del estado actual de la piel y de las sensaciones que se busquen. Aunque según el impacto que se quiere tener, podemos decantarnos por fórmulas con menor o mayor concentración de retinal, algo muy importante: "Lo que hace elegir el retinal son los signos de la edad, las imperfecciones o las manchas, pero no es el retinal lo que hará decantarse por un cosmético u otro, sino el resto de ingredientes que acompañan en la formulación", señala la cosmetóloga y creadora de Byoode, Raquel González.

La opción para pieles más grasas

"La textura en gel-crema de Crystal Retinal de Medik8 permite que se absorba rápidamente y se complemente con otros activos como el ácido hialurónico o el escualano. Es perfecto para quien busca algo eficaz y cómodo desde la primera aplicación", asegura Nieto. En su fórmula (sí, el INCI lo confirma), se encuentran también "antioxidantes como la vitamina C (Tetrahexyldecyl Ascorbate), aceites nutritivos como el de moringa y extractos calmantes como el de mora", apostilla la directora dermocosmética. Un combo redondo, en definitiva, "para pieles con más tendencia a ser grasitas o mixtas", tal y como explica Nieto, "ya que deja un acabado aterciopelado y seco que en pieles con exceso de brillos tiende a resultar más confortable", añade.

Crystal Retinal 6 de Medik8. 85 € en Medik8.es

Y para pieles mixtas o secas…

¿Tu piel necesita mimo? ¿Notas sequedad, tirantez o estás en un momento en el que la barrera cutánea necesita refuerzo? "Entonces, Retin-A Night es lo que necesitas, ya que está pensado para que la piel no solo reciba los beneficios del retinal, sino que también se sienta cómoda, nutrida y reparada durante toda la noche", explica Raquel González, cosmetóloga y fundadora de Byoode.

Según la experta, "Retin-A Night es perfecto tanto para pieles muy sensibles como para las que son muy secas. Por un lado, está cuajado de activos emolientes como la manteca de karité y el aceite de jojoba, que ayudan a restaurar la barrera lipídica y evitan la pérdida de agua. Además, se han incluido humectantes como la glicerina o el ácido hialurónico, junto con niacinamida y pantenol, para hidratar en profundidad y calmar al mismo tiempo", dice la creadora de Byoode. Por otro, "cuenta retinART, un bio-retinoide de última generación que es capaz de estimular la producción de colágeno hasta un 90% más que el retinol tradicional y potenciar los efectos del retinal. Y, a pesar de su potencia, el retinART logra que la fórmula de Retin-A Night sea mucho más tolerable para la piel",remataRaquel González, cosmetóloga y fundadora de Byoode.

Retin-A Night de Byoode. 75€ en Byoode.com