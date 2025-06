Prodesco y ACYRE firman un acuerdo estratégico para impulsar el futuro de la hostelería madrileña

El pacto refuerza el compromiso de ambas entidades con la formación, la excelencia profesional y el desarrollo sostenible del sector gastronómico en la Comunidad de Madrid El Grupo Prodesco y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) han firmado un acuerdo de colaboración estratégica que sienta las bases de una cooperación activa y continuada orientada a fortalecer el conjunto del sector hostelero madrileño.

La firma tuvo lugar en The Kitchen, en la sede de Prodesco en Pinto, un acto que congregó a profesionales del sector, al distribuidor anfitrión y a representantes de asociaciones gastronómicas. Más allá del simbolismo del acuerdo, la jornada se estructuró como una mesa redonda participativa, donde se abordaron los principales retos de la hostelería actual: desde la necesidad de formación continua hasta la innovación en producto y técnica, pasando por la evolución del papel del distribuidor como agente activo del cambio.

Moderada por el periodista Fernando Martínez, la mesa contó con la participación de figuras clave del ámbito culinario y asociativo madrileño, como Eduardo Casquero (chef y presidente de ACYRE), Begoña Gardel (pastelera y vicepresidenta de la asociación), Xandra Luque (chef y embajadora de Alimentos de Madrid), Nino Rodeluello (chef y presidente de FACYRE), Alberto Mena (CEO de Grupo Prodesco), así como los chefs asesores gastronómicos David Molinero e Iñaki Antoñanzas.

Una colaboración con visión de futuro

Con este acuerdo, Prodesco se convierte en patrocinador principal de ACYRE Madrid, participando activamente en las líneas estratégicas de la asociación. Su implicación se extenderá a acciones formativas, jornadas profesionales, talleres técnicos y eventos sectoriales, con un enfoque compartido en torno a la mejora del conocimiento, la conexión entre cocina y producto, y la dignificación del oficio.

Prodesco da así un paso más en su compromiso con el profesional de la hostelería, no solo como proveedor de soluciones y productos de calidad, sino como facilitador de herramientas reales para su desarrollo.

A partir de ahora, ambas entidades caminarán juntas, alineadas en valores y acción, para impulsar iniciativas que promuevan la formación continua, la divulgación gastronómica, la empleabilidad, el acompañamiento técnico y la visibilidad del talento emergente. Una alianza que suma experiencia, conocimiento y compromiso con quienes cada día hacen grande la cocina madrileña.

Este acuerdo no marca un final, sino un punto de partida: una vía compartida hacia un sector más preparado, más conectado y más fuerte.

"Porque hoy, más que nunca, el futuro de la hostelería se cocina en equipo".

"Este acuerdo es mucho más que una colaboración entre entidades: es una alianza de valores y compromiso con el futuro de la gastronomía madrileña. En Prodesco creemos firmemente que la distribución debe ir más allá del suministro de producto. Debe ser una figura cercana, que entienda las necesidades reales del sector y que camine de la mano del profesional en su día a día. ACYRE representa un referente en la formación, el talento y la defensa del oficio, y compartir este camino con ellos es una oportunidad para aportar valor de forma conjunta. Esta firma marca el inicio de una colaboración sólida, con vocación de continuidad, donde la técnica, la calidad y la conexión con el chef serán siempre el centro", Alberto Mena Zabala, CEO del Grupo Prodesco

La alianza representa un modelo de relación entre empresa y asociación basado en la confianza, la coherencia y la acción compartida. Ambas entidades comparten una visión clara: contribuir al crecimiento sostenible del sector no solo desde los recursos, sino desde la implicación directa en el día a día del profesional.

"Para ACYRE Madrid este acuerdo representa mucho más que una colaboración institucional: es un paso adelante hacia el fortalecimiento del sector gastronómico en nuestra comunidad. Desde ACYRE Madrid trabajamos cada día por dignificar la profesión, apoyar el talento culinario y fomentar la excelencia en nuestras cocinas. Por eso, es un orgullo establecer alianzas con empresas como Prodesco, que comparten nuestra visión, nuestro compromiso y nuestros valores. Prodesco no solo es un referente en distribución alimentaria, sino que también apuesta por la innovación, la calidad del producto y la cercanía con el profesional. Este convenio permitirá sumar sinergias para impulsar nuevas iniciativas formativas, promover eventos gastronómicos y, sobre todo, brindar más y mejores recursos a nuestros asociados. Sellamos un acuerdo que beneficiará a cocineros, pasteleros, estudiantes y a todo el ecosistema gastronómico, contribuyendo a su crecimiento sostenible y competitivo. Gracias a todo el equipo de Prodesco por la confianza, y gracias también al equipo de ACYRE por hacerlo posible. Este es solo el comienzo de un camino de colaboración que, estamos seguros, traerá grandes frutos", Eduardo Casquero, presidente de ACYRE Madrid

Con este acuerdo, Prodesco y ACYRE reafirman su voluntad de construir un presente más sólido y un futuro más brillante para la hostelería madrileña.

Porque solo sumando talento, vocación y compromiso es posible hacer crecer la gastronomía que viene.