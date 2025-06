El nuevo ritual para el verano; así arrasan las limpiezas a fondo en los hogares españoles

Se estima que el aire y el entorno del hogar pueden estar hasta cinco veces más contaminados que el del exterior. Con la llegada del buen tiempo y la creciente conciencia sobre la salud en el hogar, cada vez más familias en España están apostando por limpiezas a fondo. Un hábito que, lejos de ser una moda pasajera, está consolidándose como un verdadero ritual de bienestar estacional.

Según el informe “Healthy Homes Barometer 2024”, publicado por el Grupo VELUX, el entorno doméstico es uno de los principales factores que influyen en la salud respiratoria, especialmente en niños y personas mayores. Esto no tiene que sorprendernos, al fin y al cabo, es el lugar donde pasamos más tiempo del día. En este contexto, la limpieza profunda se convierte en una herramienta clave para combatir alérgenos, polvo acumulado y contaminantes invisibles.

Las limpiezas a fondo crecen un 70%: el nuevo hábito de bienestar en el hogar El interés por las limpiezas a fondo no ha parado de crecer. De acuerdo con un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 72% los hogares españoles realizó una limpieza profunda en los últimos 12 meses, frente al 43% que lo hacía regularmente hace solo cinco años. Este aumento refleja un cambio cultural hacia entornos más higiénicos, especialmente tras el impacto de la pandemia.

Desde LimpiezasExpress.com, empresa especializada en servicios integrales de limpieza, confirman esta tendencia:

“En LimpiezasExpress.com hemos visto un incremento de casi el 50% en servicios de limpieza profunda cuando se acerca el verano, lo que indica un deseo creciente por mantener hogares más saludables”, comenta Manuela, responsable de atención al cliente.

El repunte es aún más evidente en viviendas con personas alérgicas, mascotas o tras reformas. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), una ventilación deficiente combinada con la acumulación de polvo puede multiplicar los niveles de contaminantes interiores hasta cinco veces.

Más que limpiar superficialmente: cómo una limpieza profunda impacta en tu salud Las limpiezas a fondo van mucho más allá del mantenimiento básico semanal. Este tipo de intervenciones incluyen tareas exhaustivas como la desinfección de baños y cocinas; limpieza interior de muebles y electrodomésticos retirando lo que hay dentro para llegar hasta el último rincón y volviéndolo a colocar; eliminación de grasa incrustada en interiores de campanas, sobre encimeras, ...; limpieza de techos, mohos en baños, juntas, persianas, ventanas e incluso superficies en altura.

Según el estudio Healthy Buildings Barometer, el 45% las enfermedades respiratorias infantiles está relacionado con viviendas en mal estado de limpieza o ventilación. La limpieza profunda se presenta, por tanto, como una medida no solo estética, sino preventiva y de salud pública.

“Cuando entramos en una vivienda para hacer una limpieza a fondo, muchas veces encontramos polvo y mohos acumulados de años que nadie había detectado o a los que no se les presta atención, pero que, sin embargo, generaban molestias respiratorias en los moradores de las viviendas. El cambio en el ambiente y calidad de vida se nota de inmediato después de nuestras limpiezas, sobre todo tras la aplicación del tratamiento antibactericida”, afirma Manuela.

Además, estas limpiezas pueden incorporar productos ecológicos, lo que permite cuidar también del medio ambiente sin renunciar a un resultado impecable.

La visión de los profesionales: “Los hogares necesitan más que una pasada de mopa, bayeta y fregona” El equipo de LimpiezasExpress.com, con más de 15 años de experiencia, ha detectado un cambio en la mentalidad de los usuarios. “Antes se pensaba que una limpieza general era suficiente. Ahora los clientes quieren resultados profesionales y en una sola jornada, soluciones a medida, fiabilidad de que el resultado va a ser impecable y máxima transparencia en el proceso”, explica Manuela. Los motivos más frecuentes por los que las personas solicitan una limpieza profunda incluyen:

Cambios de estación (sobre todo antes del comienzo de verano)

Venta, compra o alquiler de viviendas antes de ocuparlas.

Mudanzas o reformas recientes antes de ocupar la nueva vivienda

Acumulación de suciedad tras largos periodos sin uso, sobre todo en viviendas de temporada.

Problemas de alergias, moho, humedad, en particular en viviendas con animales domésticos.

Falta de tiempo para afrontar una limpieza intensiva.

Además, en zonas urbanas donde las viviendas tienden a acumular más partículas de polvo o ácaros en suspensión, el impacto de una limpieza profesional es aún mayor.

Una inversión en calidad de vida: ¿Se está posponiendo lo inevitable? Lejos de ser un lujo, realizar una limpieza a fondo de pisos se está convirtiendo en una inversión recurrente para muchas familias. Ya sea por motivos de salud, confort o higiene, dedicar tiempo (o presupuesto) a una limpieza profunda permite renovar el hogar por completo, sin obras ni estrés.

Limpiezasexpress.com pone a disposición de los usuarios un sistema online de solicitud de presupuestos que permite calcular de forma precisa el precio total del servicio de limpieza, sin necesidad de visitas previas ni trámites presenciales. Este proceso garantiza rapidez, transparencia y comodidad, incluso en inmuebles con condiciones complejas o necesidades especiales.