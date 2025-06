Cleopatra Pillow; Descansa como una reina

Transforma las noches en un tratamiento de belleza sin esfuerzo.

La empresa española T4H, especializada en innovación para el descanso, lanza su nuevo producto estrella: Cleopatra Pillow, una almohada viscoelástica de última generación que combina tecnología textil, cuidado cosmético y bienestar integral.

No es una almohada común: es un tratamiento de belleza nocturno Diseñada y fabricada en la Comunidad Valenciana por maestros artesanos, Cleopatra Pillow es la única almohada del mercado con microcápsulas de ácido hialurónico integradas en su tejido, que se liberan de forma progresiva durante el sueño gracias a la fricción natural de los movimientos que hacemos. El resultado: una piel hidratada, tersa y rejuvenecida, sin necesidad de cremas, pastillas ni tratamientos invasivos.

“Queríamos crear un producto que cuidara la piel mientras duermes, sin alterar tu rutina. Así nació Cleopatra, con lo mejor de la cosmética y lo mejor del descanso, unidos en una sola experiencia”, explica el equipo de T4H.

Características diferenciales de Cleopatra Pillow Micro encapsulado de ácido hialurónico: Liberación gradual del principio activo que hidrata, rellena y mejora la elasticidad de la piel.

Núcleo Blue Core: Espuma viscoelástica de alta densidad, ultra transpirable, lavable a 60 °C y con adaptabilidad progresiva que alivia la presión en cuello y cervicales.

Aceite esencial de nerolí: El núcleo está impregnado con este aceite natural, conocido por reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y favorecer la regeneración celular.

Tratamiento antibacteriano y tejidos premium: Funda strech lavable con protección higiénica y duradera, con propiedades hipoalergénicas y gran suavidad.

Made in Spain, materiales de primera calidad, fabricación local y atención personalizada desde el primer clic. Cleopatra Pillow no es solo una almohada, sino también un tratamiento de belleza nocturno y una inversión en bienestar diario. Descansar, hidratar y rejuvenecer ya no son cosas separadas.

Con Cleopatra Pillow, todo sucede mientras sueñas.

Para obtener más información sobre este lanzamiento visitar la página web de CleopatraPillow