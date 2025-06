Sin cloraminas ni aditivos; POOL TIGER EUROPE y su modelo de purificación natural para piscinas

Mantener la calidad del agua en condiciones óptimas es esencial para preservar la salud de los usuarios de una piscina. Cuando no se aplica un sistema eficaz de tratamiento, el agua puede convertirse en un foco de microorganismos que provocan infecciones cutáneas, molestias respiratorias o incluso problemas gastrointestinales.

Frente a esta realidad, la apuesta por soluciones respetuosas con el entorno ha ganado protagonismo. POOL TIGER EUROPE ha desarrollado un sistema innovador que permite una purificación natural de agua para piscinas sin añadir productos químicos, garantizando un entorno de baño saludable, sin efectos adversos y con un mantenimiento mínimo.

Energía del agua, sin electricidad ni productos añadidos POOL TIGER basa su funcionamiento en un proceso físico conocido como cavitación hidrodinámica. Esta tecnología transforma el agua a nivel molecular mediante la formación y colapso de burbujas de vapor dentro de una boquilla especialmente diseñada.

Durante este fenómeno, se generan ondas de choque y temperaturas puntuales elevadas que oxidan y destruyen organismos vivos, restos orgánicos y residuos químicos sin alterar la composición natural del agua ni requerir electricidad.

El dispositivo, fabricado en termoplástico resistente y sin piezas móviles, no necesita recambios ni mantenimiento. Se instala en menos de 20 minutos y no interfiere con otros equipos ya existentes, actuando como complemento a sistemas de cloración salina, UV, oxígeno activo o bromo.

Gracias a su diseño compacto y adaptable, POOL TIGER puede utilizarse tanto en piscinas privadas como en instalaciones comerciales, spas o estanques.

Resultados visibles desde la primera semana Entre los efectos más destacados del dispositivo se encuentra la reducción de hasta un 90% en el uso de productos químicos como cloro, floculantes, reguladores de pH o clarificantes. Esto se traduce en un agua más clara, oxigenada y sin olores, que no irrita la piel ni los ojos.

Además, elimina el cloro combinado y las cloraminas, dos de los principales responsables de la sensación de agua “sucia” o agresiva. El sistema también previene incrustaciones calcáreas y elimina las ya existentes, favoreciendo un mantenimiento más sencillo de la piscina y alargando la vida útil del equipamiento.

La reducción gradual del ácido isocianúrico y la limpieza del biofilm en las superficies internas del sistema de circulación contribuyen a mantener el equilibrio del agua de forma natural.

Más allá del tratamiento: ahorro, salud y sostenibilidad El uso de POOL TIGER no solo reduce la exposición a sustancias químicas, sino que también evita el desgaste de los materiales y la corrosión en los sistemas de filtrado y circulación. Esto permite alargar la vida útil de los equipos e instalaciones, además de contribuir a una experiencia de baño más confortable.

Gracias a esta solución, la purificación natural de agua para piscinas se convierte en una alternativa real y accesible. Con una garantía ampliable hasta cinco años y sin necesidad de energía ni consumibles, POOL TIGER representa una evolución en el cuidado del agua que aúna salud, ahorro y sostenibilidad de forma eficaz y duradera.