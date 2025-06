"El enfrentamiento con EE.UU. por los aranceles compromete la política monetaria del BCE"

Creemos que el BCE seguirá ofreciendo garantías este jueves más allá de «simplemente» ofrecer otro recorte ampliamente esperado de 25 puntos básicos. Situar el tipo de interés oficial en el 2% reviste especial importancia, ya que este nivel suele considerarse el «tipo neutral». Sin embargo, pensamos que el BCE, sin proporcionar una orientación explícita, dejará claro que puede «romper» este nivel y descender a territorio acomodaticio sin un debate interno demasiado doloroso.

El sesgo moderado del BCE ya quedó patente en la reunión de abril, y no creemos que el Consejo de Gobierno necesite innovar mucho esta semana para seguir tranquilizando a la zona euro en medio de la persistente incertidumbre. La eliminación en abril de la referencia al grado de restricción de la política monetaria en la declaración preparada -que había convertido el nivel del 2% para el tipo de depósito, probablemente alcanzado esta semana, en un «umbral totémico» que anunciaba duras batallas para superarlo- fue una medida clave en nuestra opinión. Christine Lagarde lo justificó afirmando que «el tipo neutral (...) es un concepto que funciona para un mundo sin sobresaltos, pero no estamos en un mundo sin sobresaltos». Esto abre la puerta a situar la política monetaria más directamente en territorio acomodaticio «si es necesario», más allá de la medida de esta semana, sin demasiado dolor. El mero hecho de seguir afirmando este jueves que el Banco Central Europeo «tomará todas las medidas apropiadas» para cumplir el objetivo de inflación bastaría para dar al mercado una fuerte indicación de que se prevé una mayor acomodación más allá de esta semana.

Sin embargo, el ritmo de los recortes posteriores dependerá del nivel de incertidumbre y de la magnitud del choque comercial con EE. UU., y esto significa que el BCE no puede comprometerse con una orientación a futuro de cuerpo entero. El Consejo de Gobierno se reúne sin ninguna claridad sobre la guerra comercial, ya que el plazo normal para las negociaciones con EE.UU. se ha retrasado hasta el 9 de julio. Además, aunque el comisario de Comercio de la UE ha hecho público que el calendario de sus conversaciones con la parte estadounidense no había cambiado, las últimas decisiones del Tribunal en EE.UU. -y los nuevos anuncios de Donald Trump sobre los aranceles al acero y al aluminio- podrían cambiar las características sobre cualquier futuro acuerdo. Si en lugar de tener que hacer frente a un arancel recíproco de «talla única» en el mercado estadounidense, la UE se enfrenta a una miríada de aranceles sectoriales, las negociaciones tomarían un giro diferente -y posiblemente aún más complejo-. Y lo que es aún más importante, si en última instancia la Casa Blanca ve limitada su capacidad de introducir cambios en los aranceles mediante decretos ejecutivos, esto sería otra fuente de complicaciones en las conversaciones. -------------------

Comentario económico de Gilles Moëc, economista jefe de AXA Investment Managers.