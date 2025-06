Lur Buruaga debuta con ´En la memoria´; tres relatos entre el dolor y la esperanza

CÍRCULO ROJO.- Lur Buruaga, seudónimo de la psicóloga clínica y escritora Lurdes Moraza, presenta una conmovedora recopilación de relatos que invitan a la introspección desde lo cotidiano hasta lo más profundo del alma humana.

Editorial Círculo Rojo publica “En la memoria”, la primera obra literaria de Lur Buruaga, una autora que irrumpe en el panorama narrativo con una voz honesta, emocional y profundamente empática. El libro está compuesto por tres relatos que, aunque distintos en tono y estructura, comparten una temática común: la exploración de la memoria emocional y la búsqueda de sentido en medio del dolor.

Tres relatos, una sola herida compartida

La obra se compone por tres relatos: “Frente al Peine del Viento”, “Que la suerte te acompañe” y “Pakean utzu arte-Hasta que me dejes en paz”, abordan cuestiones tan universales como la identidad, la pérdida, los vínculos, los silencios que arrastramos, la violencia invisible y la lucha por reconstruirse tras el trauma. Con una prosa clara y poderosa, Buruaga construye personajes profundamente humanos, alejados del ideal heroico, marcados por sus contradicciones y emociones sin resolver.

El primer relato, “Frente al Peine del Viento”, sumerge en un viaje de descubrimiento personal a través de la figura de Aitor, cuya vida se ve alterada por una aparición del pasado. En “Que la suerte te acompañe”, la autora introduce una dimensión más irónica y crítica, centrándose en Nahia, joven racional, que se ve atrapada en una espiral inesperada. Por último, "Pakean utzu arte-Hasta que me dejes en paz" aborda con valentía la violencia emocional y la pérdida de identidad sufrida por la protagonista, Estitxu, en una relación abusiva.

Una obra nacida de la escucha

La autora, psicóloga clínica especializada en el acompañamiento de mujeres y menores con trauma, reconoce que su experiencia profesional ha sido una fuente inagotable de inspiración para esta obra. Aunque insiste en que los relatos no son biográficos, sí están construidos a partir de emociones vividas, cercanas y muchas veces silenciadas de muchas personas: “He sentido la necesidad de darles voz, plasmar sus emociones, esas que muchas veces no tienen palabras”, afirma.

Para lectores que buscan emoción, reflexión y verdad

Dirigido a quienes disfrutan de una buena historia, pero también desean detenerse a reflexionar, “En la memoria” no ofrece respuestas fáciles. Más bien, invita a abrir preguntas, a acompañar a los personajes y a dejarse transformar. “No hay héroes”, explica la autora, “solo personas reales tratando de comprender(se) y seguir adelante”.

El estilo narrativo de Lur Buruaga combina sensibilidad y profundidad con un toque de ironía, dejando espacio tanto para la introspección como para la crítica social. El resultado es un libro que sacude, conmueve y, en momentos, nos arranca una sonrisa.

SINOPSIS

Hay recuerdos que nos persiguen, decisiones que nos marcan y encuentros que nos cambian para siempre. En la memoria, es un viaje por tres historias independientes, unidas por un mismo hilo: la lucha de sus protagonistas contra el peso del pasado. En Frente al Peine del Viento, Aitor se enfrenta a un fantasma que creía enterrado: un amor del pasado que resurge con el rostro de otra mujer. En Donostia, entre la brisa marina y la sombra de los recuerdos, se verá obligado a desenterrar una verdad que podría cambiarlo todo. Que la suerte te acompañe nos arrastra a un relato cargado de ironía y tensión. Nahia, cínica y pragmática, nunca creyó en la suerte… hasta que un billete de lotería, un Lexus rojo y una amenaza real la obligan a replanteárselo. Entre giros inesperados y un ritmo frenético, descubrirá que a veces el azar no es más que el destino disfrazado. En Pakean utzi arte - Hasta que me dejes en paz, el tono se vuelve más íntimo y reflexivo. La protagonista se enfrenta a su propia historia con una honestidad que conmueve, reconstruyéndose pieza a pieza mientras explora las heridas que aún siguen abiertas. Cada relato nos lleva por caminos distintos, pero todos dejan huella. Historias de pérdidas, de certezas que se tambalean y de momentos que, nos guste o no, se quedan con nosotros para siempre.

AUTORA

Lur Buruaga es el nombre con el que Lurdes Moraza firma esta obra de tres relatos. Nacida en Gipuzkoa y afincada en Nafarroa, es psicóloga clínica de profesión. Ha dedicado su vida a acompañar a personas marcadas por el dolor, el silencio y la resistencia. Participó en el grupo TAT en los años ochenta, recogiendo testimonios de víctimas de tortura, experiencia que le permitió publicar el ensayo «La columna infame» (1994), un estudio sobre su historia y las secuelas psicológicas. Durante años atendió a mujeres y menores en situaciones de violencia. Hoy sigue ejerciendo como psicoterapeuta y… escribiendo.