El MBA de ESIE alcanza el primer puesto en el ranking de Financial Magazine

Los programas de MBA, orientados a la dirección y gestión empresarial, se han consolidado como una de las titulaciones más valoradas en el ámbito formativo internacional. Estos másteres no solo fortalecen competencias estratégicas en finanzas, marketing, operaciones y liderazgo, sino que también abren oportunidades reales de empleabilidad y proyección profesional.

En su edición más reciente, el Ranking MBA – Máster en Administración y Dirección de Empresas elaborado por Financial Magazine ha situado a ESIE (European School of International Education) en el primer puesto, por encima de prestigiosas escuelas de negocio españolas. Este reconocimiento refuerza el posicionamiento del MBA de ESIE como una de las propuestas académicas más exigentes y adaptadas al entorno empresarial contemporáneo.

Evaluación objetiva y liderazgo en reputación académica El portal Financial Magazine elabora anualmente su ranking sobre los mejores MBA en España, integrando indicadores de calidad extraídos tanto de las propias instituciones como de su rendimiento digital. En su edición más reciente, ESIE ha obtenido la máxima calificación, lo que le ha permitido ocupar el primer puesto entre diez centros formativos nacionales.

La clasificación ha valorado aspectos clave como la excelencia educativa, la modalidad híbrida del programa, el impacto de su comunidad académica y el diseño del claustro docente, integrado por profesionales en activo con trayectoria internacional. El MBA de ESIE, con una duración de ocho meses y modalidad online combinada con entorno inmersivo en metaverso, incorpora metodologías como el método del caso, simulaciones empresariales y sesiones prácticas diseñadas junto a Harvard Business Publishing.

Formación orientada a la práctica profesional y al impacto empresarial El máster está estructurado para ofrecer una formación integral en las principales áreas funcionales de la empresa: contabilidad, finanzas corporativas, recursos humanos, estrategia y marketing. El enfoque práctico se complementa con la participación en las Immersive Experience Weeks, jornadas presenciales donde los alumnos interactúan con directivos, reclutadores y empresarios del entorno nacional.

Además, el programa incluye un Pre MBA obligatorio, que garantiza una nivelación adecuada antes del inicio oficial. El Career Service de ESIE proporciona orientación estratégica, acceso a bolsas de empleo, simulacros de entrevistas y acompañamiento continuo durante la trayectoria profesional del alumno. La oferta se completa con un proceso de admisión altamente selectivo y un sistema de becas escalonado, incluyendo la Beca José Elías, otorgada a perfiles de alta proyección.

En su conjunto, el máster combina contenido riguroso con herramientas de liderazgo, toma de decisiones y capacidad analítica, promoviendo el desarrollo de perfiles adaptados a la realidad global y empresarial.

Perspectivas de crecimiento y consolidación El reconocimiento obtenido en el ranking de Financial Magazine refleja la consolidación de ESIE (European School of International Education) como una institución comprometida con la calidad formativa y la evolución del talento profesional. El posicionamiento alcanzado impulsa su presencia en el ecosistema educativo nacional y consolida el valor diferencial de su propuesta académica.