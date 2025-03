Marta-Cora Castro rueda 'La casa de Bernarda Alba' en la casa real que inspiró a Lorca

La directora uruguaya Marta-Cora Castro acaba de terminar el rodaje de su última película: una adaptación de La Casa de Bernarda Alba, el clásico de Federico García Lorca. Pero lo que hace especial a este proyecto no es solo la obra en sí, sino el lugar donde se filmó: la casa original que inspiró al poeta. Sí, la de verdad. Es la antigua vivienda de Frasquita Alba, conocida en el pueblo (y por Lorca) como “la Asquerosa”, en Valderrubio, Granada.



Es la primera vez que la historia de Bernarda se lleva al cine justo ahí, en el mismo espacio que marcó la infancia de Lorca y dio vida a su obra. Hoy la casa es parte de un museo, pero durante dos días —el 8 y 9 de marzo— recuperó el espíritu cerrado y opresivo de aquella familia que Lorca inmortalizó. Todo esto fue posible gracias a MCC Producciones y al apoyo del Ayuntamiento de Valderrubio.

Un rodaje lleno de simbolismo

Marta, que vive en Málaga desde hace más de veinte años, no eligió cualquier fecha para rodar. Lo hizo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero además esa fecha coincide con el aniversario del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba, que fue en 1945 en Buenos Aires. Aquel montaje lo dirigió Margarita Xirgu, gran amiga de Lorca y una pionera en su tiempo. Marta quiso rendirle homenaje con este trabajo, sumando pasado y presente en un mismo gesto.

En el reparto participan actores de la compañía Teatreves Teatro, conocidos por sus visitas dramatizadas en los museos dedicados a Lorca. Esto le da al proyecto un aire muy auténtico, porque muchos de ellos llevan años metidos en el universo lorquiano.

Una vida dedicada al arte (sin importar la edad)

A sus 82 años, Marta sigue demostrando que la creatividad no tiene fecha de caducidad. Nació en Uruguay y comenzó su carrera en la danza, brillando como solista en teatros de Uruguay, Chile y Suecia. Durante más de veinte años dirigió su propia compañía de danza… hasta que, a los 47 años, decidió retirarse de los escenarios. Pero no del arte.

En Málaga se reinventó: se lanzó a la pintura, la dramaturgia y después al cine. “Crear forma parte de mí. No concibo la vida sin arte”, cuenta. “La danza tiene sus límites físicos, pero el cine y la escritura me permiten seguir contando historias sin importar la edad”.

Fue así como, con 72 años, decidió estudiar dirección cinematográfica en la SchoolTraining de Málaga. Dice que fue algo que siempre quiso hacer, pero que no había tenido oportunidad antes.

Donde todo comenzó

Filmar La Casa de Bernarda Alba en la casa real de Bernarda ha sido, para Marta, cerrar un círculo. La atmósfera del lugar —los patios cerrados, ese aire denso y cargado que Lorca describió— es difícil de imitar en un plató. “El lugar respira la historia que Lorca escribió. Ha sido un privilegio filmar aquí; es como cerrar un círculo”, dice Marta con emoción.

Una creadora sin fronteras ni límites

Marta ha recorrido el mundo y muchas disciplinas artísticas, desde que era una niña que contaba historias inventadas a sus padres antes de dormir, hasta ahora, escribiendo guiones y dirigiendo películas. “El arte no tiene edad. Cada nuevo reto me mantiene viva”, afirma convencida.

Un legado que sigue creciendo

Con 82 años, Marta-Cora Castro demuestra que el arte no entiende de límites ni fronteras. Su mediometraje La Casa de Bernarda Alba, rodado en el corazón de Valderrubio, es un homenaje a Lorca cargado de historia, emoción y compromiso. Un nuevo capítulo en la memoria lorquiana, contado desde la mirada inquieta y valiente de una mujer que nunca dejó de soñar.