Entrevistas con Depuranova, fabricantes de Generadores de Ozono y plantas de tratamientos de Agua

Depuranova, una destacada empresa especializada en soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas en Andalucía, se ha consolidado como un referente en el sector gracias a su compromiso con la sostenibilidad, la transparencia y la excelencia en cada uno de sus procesos. Con inversiones significativas para adaptarse a las normativas europeas más exigentes y una expansión internacional que abarca ocho países, la empresa es una referencia de humildad y sacrificio en el mercado. Para ello, combina innovación tecnológica y sostenibilidad.

Esta entrevista explora las claves de su éxito, los desafíos actuales del sector y las perspectivas futuras de su modelo de negocio.

¿Qué impacto ha tenido la inversión de más de 150.000 euros en la regularización y legalización de sus productos en la estrategia de Depuranova?

Esta inversión ha sido un paso crucial para consolidar nuestra posición en el mercado. Desde mi rol como CEO, he priorizado que Depuranova esté en línea con las normativas más exigentes, asegurando que nuestros productos cumplan con los estándares más altos. Esto no solo fortalece nuestra credibilidad, sino que también ha abierto oportunidades para alianzas estratégicas y expansión en mercados clave.

¿Cómo ha logrado la empresa posicionarse como líder en el tratamiento de aguas en Andalucía y a nivel internacional?

El liderazgo de Depuranova se basa en una combinación de innovación, sostenibilidad y una red comercial sólida. Nuestro enfoque estratégico incluye alianzas con empresas locales e internacionales, lo que nos permite adaptarnos a las necesidades del mercado. Además, hemos creado soluciones que no solo son eficientes, sino también accesibles para diferentes sectores como Horeca, agricultura e industria.

¿Qué papel han jugado las alianzas estratégicas y las master franquicias en Marruecos y México en la expansión global de Depuranova?

Las alianzas estratégicas han sido fundamentales para nuestra expansión global. Aquí es donde el movimiento Water-Friendly cobra especial relevancia, ya que permite integrar a estas empresas en un ecosistema comercial que combina sostenibilidad y rentabilidad. Estas franquicias no solo llevan nuestra tecnología a nuevos mercados, sino que también adoptan prácticas responsables, generando un impacto positivo en sus comunidades y fortaleciendo nuestra red internacional.

¿Cómo combina Depuranova la innovación tecnológica con su compromiso con la sostenibilidad en el diseño y fabricación de sus productos?

Desde mi rol como cofundador y líder técnico, garantizo que cada producto combine eficiencia y sostenibilidad. Por ejemplo, nuestras soluciones basadas en ozono reducen el uso de químicos, mejorando tanto el impacto ambiental como el costo operativo para los clientes. Este enfoque asegura que cada innovación esté alineada con los valores de Depuranova.

¿Qué retos ha enfrentado la empresa al adaptarse a las normativas europeas más estrictas y cómo los ha superado?

Adaptarse a estas normativas ha sido un desafío técnico importante, pero también una oportunidad para mejorar nuestros procesos. Hemos trabajado en optimizar nuestras soluciones para cumplir con las exigencias regulatorias sin comprometer la calidad. Esto ha sido posible gracias a una inversión constante en I+D y a una estructura técnica que prioriza la innovación.

¿Cómo se asegura Depuranova de que su política de transparencia y sostenibilidad se aplique en cada etapa, desde el diseño hasta la comercialización de sus dispositivos?

La transparencia y la sostenibilidad son valores fundamentales en Depuranova. Nos aseguramos de que estos principios guíen cada decisión, desde la selección de materiales hasta el servicio postventa. Además, trabajamos estrechamente con nuestros socios y colaboradores para garantizar que nuestra cadena de valor sea responsable en todos los niveles.

¿Qué estrategias ha implementado para gestionar un equipo de más de 30 profesionales distribuidos por toda España, incluyendo Baleares y Canarias?

Hemos diseñado una estructura organizativa clara, con roles y metas específicas. La formación continua y las herramientas digitales también han sido claves para mantener la cohesión de un equipo tan amplio. Además, fomentamos la colaboración entre departamentos para garantizar que cada área esté alineada con los objetivos generales de la empresa.

¿Qué diferencias destacaría entre los proyectos de tratamiento de aguas para consumo y los relacionados con aguas residuales?

Los proyectos para consumo están orientados a la potabilidad y la seguridad del agua, mientras que los relacionados con aguas residuales buscan optimizar su reutilización y minimizar el impacto ambiental. Desde el área técnica, nos aseguramos de que ambas líneas estén diseñadas para maximizar la eficiencia y adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.

¿Cuál considera que es el principal desafío que enfrenta Depuranova en su expansión internacional y cómo planean abordarlo?

El mayor desafío es adaptarnos a las regulaciones y necesidades de cada mercado. Gracias a iniciativas como el movimiento Water-Friendly, estamos ofreciendo a empresas locales una oportunidad única de integrarse en un modelo comercial sostenible y rentable. Esto facilita la adopción de nuestras soluciones y crea alianzas sólidas que impulsan nuestra presencia internacional.

¿Qué objetivos estratégicos se ha marcado la empresa para los próximos años en el ámbito del tratamiento de aguas en Andalucía y otros mercados clave?

Nuestro objetivo principal es consolidar Depuranova como un referente en Andalucía y expandirnos en mercados internacionales clave. Una parte esencial de esta estrategia será fortalecer el sistema Water-Friendly, que nos permite no solo ofrecer soluciones innovadoras, sino también crear un ecosistema comercial donde empresas aliadas puedan crecer junto con nosotros. Este modelo será el eje de nuestra visión a largo plazo.

Hemos escuchado en esta entrevista varias veces “Water-Friendly”. ¿de qué trata?

El movimiento Water-Friendly es nuestra visión de futuro. Es un ecosistema técnico comercial y sostenible que conecta a Depuranova con empresas del sector que comparten nuestro compromiso con la sostenibilidad. A través de Water-Friendly, ofrecemos soluciones que no solo optimizan el uso del agua y reducen el impacto ambiental, sino que también crean nuevas oportunidades comerciales para nuestros socios. Este modelo permite a otras empresas integrar sus tecnologías y productos en todas nuestras operaciones, generando valor tanto para ellas como para nosotros. Es, en esencia, un puente entre la sostenibilidad y la rentabilidad, y estamos convencidos de que será la clave para nuestro crecimiento a largo plazo.

Depuranova, con su sólida trayectoria en el tratamiento de aguas en Andalucía y a nivel internacional, sostiene altos estándares de innovación, sostenibilidad y transparencia. La dedicación de su equipo y su enfoque en la excelencia permiten a la empresa abordar los desafíos del futuro con confianza, consolidando su posición como un referente en la gestión y el tratamiento de aguas.