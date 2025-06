Los rituales holísticos de ALQVIMIA representan el nuevo lujo en hoteles 5 estrellas

La excelencia de ALQVIMIA, con sus exclusivos rituales faciales y corporales, forma parte de los mejores hoteles del mundo. Cada ritual es una experiencia holística de bienestar, relajación, renovación anímica y emocional. La cosmética de ALQVIMIA, con sus aceites esenciales y aromáticos, permite desconectar sin salir de la ciudad, como en The Spa situado en la planta 43 del Hotel Arts en Barcelona o el emblemático Wellington Hotel & Spa en el centro de Madrid.

Hoy ALQVIMIA está en hoteles de más de 20 países, con espacios de ensueño para vivir experiencias sensoriales únicas. Todas sus escapadas nacionales e internacionales en www.alqvimia.com.

Ritual Reina de Egipto, el best-seller de ALQVIMIA Es el tratamiento emblemático de la firma y se inspira en Cleopatra, con un protocolo a base de sales y barros del Mar Muerto, incienso, mirra y aceites que favorecen la conexión con la energía vital. El tratamiento trabaja el desbloqueo muscular, con un gommage suave para eliminar toxinas de la piel corporal, seguido de una envoltura de barro preparado con aceites esenciales. Incluye una higiene facial profunda, con una mascarilla de algas hidratante y masaje craneal.

Los 90 minutos del tratamiento son un alivio que elimina tensiones musculares, ansiedad y es la mejor forma de escapar del estrés y de la rutina diaria. Los cosméticos de ALQVIMIA conectan armoniosamente con los espacios concebidos para el bienestar. Sus fórmulas con extractos de gran pureza, aportan la energía de la polaridad Yin-Yang, según los meridianos en que se basa la medicina oriental.

43 The Spa Hotel Arts Barcelona: es un auténtico regalo para los sentidos, un espacio único a 150 metros de altura, con unas vistas maravillosas sobre la ciudad y sobre el mar Mediterráneo. La mejor opción para evadirse sin salir de la ciudad.

Wellington Hotel & Spa Madrid: un templo de bienestar en una de las zonas más lujosas de Madrid. Entre sus huéspedes, a lo largo de la historia, se puede encontrar a personajes como Hemingway, Paul Auster, Mel Gibson o John Malkovich. Y en su azotea tiene el huerto urbano más grande del mundo, con viñedos y árboles frutales con vistas al Parque del Retiro.

Six Senses Spa: el hotel de Portugal ofrece la experiencia wine spa en el Valle del Duero, en plena región vinícola y en un entorno tranquilo de inspiración romántica. El mismo hotel situado en Ibiza es un resort inspirado en el bienestar y la espiritualidad. Posee un centro de aprendizaje agrícola para reconectar con la tierra a partir de mindfulness, yoga o recolección de semillas y cosechas de la temporada.

Le Meridien Ra Beach Hotel Spa: situado en plena Costa Dorada se abre sobre la arena de la playa y bañado por el mar, con el Spa situado en la azotea con espectaculares vistas al Mediterráneo. Un auténtico santuario de bienestar con servicio médico estético, dietético, coach deportivo y yoga.