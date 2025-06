Gaia&Coast revoluciona la alimentación sostenible con 20 nuevos productos

La ampliación el catálogo se enmarca en el proyecto 'Del Bosque a Tu Casa', que busca dinamizar la economía rural mediante el aprovechamiento sostenible de recursos forestales no maderables del territorio El derecho de los consumidores a recibir información completa y precisa sobre los alimentos ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años, con un interés creciente por la salud y el bienestar, la sostenibilidad y la transparencia, así lo confirma el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo.

En este contexto, Gaia&Coast, marca de alimentación comprometida con los criterios de ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) creada en 2019 por COPADE, cumple con estos estándares, ya que como su etiquetado indica, tiene certificación BIO y Huella ASG – Desempeño Sostenible. Además, su catálogo tiene productos deliciosos, 100% saludables y alineados con los estándares de Comercio Justo local e internacional, con propuestas como café ecológico, chocolate con un alto contenido de cacao, panela y otros snacks.

Desde su nacimiento, la marca busca que los consumidores conozcan la Huella ASG de los productos que se comercializan, es decir, el impacto que genera la actividad productiva de la entidad sobre la sociedad que opera. Para ello, se da importancia al origen del producto, pero también al bienestar social, economía local o el entorno, durante todo el proceso de producción. Sin olvidar el valor nutricional, la calidad y el sabor del producto.

Estos pilares marcan la diferencia en el sector de la alimentación sostenible, posicionándose como una de las marcas pioneras en el mercado por cumplir con todo ello de manera integral. Para seguir sobresaliendo, la compañía planea ampliar su catálogo con hasta 20 nuevas referencias para 2026, incluyendo tés, mermeladas, alimentos silvestres deshidratados, trufas, verduras andinas y snacks bajos en grasas, todas provenientes de iniciativas impulsadas por COPADE. Todo ello, con el propósito de dar el gran salto a la gran distribución, herbolarios y supermercados, adaptándose a las nuevas demandas del mercado.

Impulso a la España vaciada con productos de KM0

Esta ampliación en su catálogo se enmarca en el proyecto 'Del Bosque a Tu Casa'1. Este busca dinamizar la economía rural mediante el aprovechamiento sostenible de recursos forestales no maderables, actuando en diversas regiones de la denominada España vaciada, como Guadalajara, Albacete, Valencia, Teruel, Soria y Córdoba. A través del aprovechamiento sostenible de sus bosques, así como reactivando territorios afectados por la despoblación y evitando el abandono de usos ancestrales.

Gracias a este proyecto, Gaia&Coast está desarrollando una línea de productos de alimentación de kilómetro cero y Comercio Justo, en colaboración con productores locales de España.

En colaboración con productores/as internacionales

Paralelamente, Gaia&Coast también trabaja con productores de Ecuador a través de iniciativas que apoyan el desarrollo de una nueva gama de productos 100% saludables, incluyendo opciones bio, bajas en azúcares y grasas, e incorporando superalimentos, elaborados bajo principios de Comercio Justo.

El Comercio Justo en alimentación por Gaia&Coast

La prioridad de Gaia&Coast se basa en la promoción de la producción ecológica paulatina, como parte de la visión de futuro, asegurando que los productos de alimentación no resulten perjudiciales ni para las personas ni para el entorno, y acompañando a los/as productores/as en su transición hacia prácticas más sostenibles.

En ese sentido, existen productores/as que disponen de los recursos para obtener la certificación ecológica, mientras que otros necesitan tiempo, apoyo técnico y estabilidad económica para lograrlo. Sin embargo, hay un requisito que resulta imprescindible para Gaia&Coast, el cumplimiento de los principios del Comercio Justo. Para ello, se promueven prácticas agrícolas que son respetuosas con el medio ambiente, contra la explotación infantil, así como la igualdad de género, dando oportunidades a las mujeres que están más excluidas en este tipo de sectores.

Público objetivo de Gaia&Coast

Gaia&Coast se dirige a un amplio público, consciente de su salud y del impacto ambiental de sus decisiones de consumo. Un consumidor que no solo valora productos bajos en azúcares y grasas, sino que también busca productos orgánicos y de Comercio Justo, además de transparencia y responsabilidad ambiental, social y de gobernanza.

Para que el público pueda conocer la total trazabilidad del producto, la marca incorpora un código QR en el embalaje que redirige a la página web con toda la información necesaria, detallando el valor nutricional detallado de cada producto, las prácticas de producción y el impacto social y ambiental de cada producto. Es decir, a fecha de hoy, todos los productos llevan el código QR y, al escanearlo, la persona se informa sobre los valores nutricionales, huella, impacto en los ODS, etc.

1 ‘Del Bosque a Tu Casa’ tiene el respaldo financiero de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.