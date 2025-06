Equitació For Life celebra 20 años transformando vidas con caballos y naturaleza

La entidad referente en terapia asistida con caballos organiza un evento abierto al público el 14 de junio en Montseny para celebrar su vigésimo aniversario, en el que participan como ponentes Sergi Torres, entre otros Durante estas dos décadas, EFL ha acompañado a cientos de adolescentes, familias y adultos en procesos de transformación personal, especialmente en casos donde los enfoques convencionales ya no eran suficientes. Su innovador método "El Camino de los Tres Aires" combina cuerpo, mente y emociones, guiados por caballos, terapeutas y expertos en desarrollo humano.

Equinoterapia, Equitación Emocional y Psicoterapia asistida con Caballos es una forma de explicar lo que hace Equitació for Life. Son conceptos aún complejos de entender, puesto que equinoterapia está más asociada a temas físicos o mentales y no es exactamente el servicio que EFL ofrece. Está más cerca del Desarrollo personal y la formación en plena naturaleza, cerca de Barcelona.

El evento del 20 aniversario contará con:

Actividades experienciales con caballos



Exhibiciones y demostraciones en directo



Talleres de expresión corporal y emocional



Música en vivo y propuestas gastronómicas locales



Ponentes invitados de referencia en salud emocional, terapia y bienestar: Sergi Torres y Jordi Amenós.

Además, Equitació For Life aprovechará la ocasión para presentar su nueva identidad de marca www.equitacioforlife.com, que refleja su evolución y crecimiento como entidad.

"Son 20 años creando espacios para que las personas vuelvan a confiar, sentir y florecer. Esta celebración es para todos los que han formado parte del camino" afirma Santi Pujadas, director del centro EFL.

Pujadas es además autor del libro Authenticus, que describe su particular y personal encuentro con el caballo y cómo cambió su forma de entender y estar en el mundo.

Datos prácticos:

-Fecha: 14 de junio de 2025

⏰ Hora: de 10:30 a 19:00

- Lugar: Equitació For Life, C/ Quarter el Temple 64 (Can Nofre), Santa Maria de Palautordera (Montseny)

- Entrada gratuita, plazas limitadas. Inscripción previa en www.equitacioforlife.com

Sobre Equitació For Life

EFL es un proyecto pionero en terapia con caballos en Cataluña, especializado en acompañar procesos emocionales profundos con adolescentes, familias, adultos y colectivos vulnerables, combinando naturaleza, cuerpo y emociones.