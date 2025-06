Defendiendo la proteína para todos; PROfeel® lanza una nueva campaña de comunicación en España

Madrid, España -- 02/06/25 -- PROfeel®, una marca que ya ha conquistado a los consumidores españoles con su pudding de Chocolate con alto contenido en proteína, lanza una campaña de comunicación fresca y de alto impacto en toda España dirigida a cambiar las percepciones sobre el consumo de proteínas. El nuevo mensaje se basa en que la proteína no es solo para atletas, sino que es esencial para todos.

Desde su llegada al mercado español en 2017, PROfeel® se ha convertido en una referencia para el consumidor de vida activa y consciente de la salud. Con su pudding de chocolate, con un mayor contenido proteico, la marca rápidamente ganó tracción, especialmente entre aquellos consumidores que integran actividad física regular en sus estilos de vida.

A partir del 2 de junio, PROfeel® ampliará su presencia con una campaña nacional a través de los principales canales de televisión y plataformas de televisión como Netflix y redes sociales. La campaña busca no solo reafirmar el compromiso de la marca con su base más fiel, sino también atraer a una audiencia más amplia que aún no es plenamente consciente del valor de la ingesta diaria de proteínas.

“¿Has experimentado alguna vez un momento en el que te sientes completamente agotado, como si la vida simplemente se pausara a tu alrededor?”, se pregunta Elena Kipeneva, Directora de Ventas y Marketing de Valio International Retail. “Aquí es donde entra PROfeel®. Nuestros productos con alto contenido en proteína proporcionan el apoyo nutricional que necesitas para seguir adelante. Mientras continuamos apoyando a los atletas, nuestro mensaje es claro: la proteína importa para todos, todos los días”.

El concepto creativo se construye alrededor de bajones de energía de la vida real, esos momentos universales cuando la motivación decae, y posiciona a PROfeel® como la solución cotidiana que proporciona el apoyo nutricional y ayuda a mantenerte activo.

Acerca de PROfeel®

PROfeel® forma parte de Valio, la empresa finlandesa de lácteos y alimentos conocida por sus productos nutritivos de alta calidad. La gama PROfeel® está enfocada en snacks con alto contenido en proteína, diseñados para apoyar estilos de vida activos y el bienestar cotidiano.

Los productos PROfeel® contienen proteína que contribuye al crecimiento de la masa muscular. Disfrútalos como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Para saber más: www.profeel.com/es