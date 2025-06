+Concreta 2025, la arquitectura sostenible y el diseño vanguardista se dan cita en Oporto

Centro de Congresos Alfândega do Oporto, se prepara para acoger +Concreta 2025, el evento premium que reúne a empresas del sector de acabados en arquitectura y diseño de interiores con el universo de arquitectos y diseñadores La ciudad de Oporto se prepara para acoger la edición 2025 de +Concreta, el evento premium dedicado a los acabados en arquitectura y diseño de interiores. Bajo el lema "Menos carbono, más innovación, más futuro", la feria dirigida por Exponor – Feira Internacional do Porto, tendrá lugar en el Centro de Congresos Alfândega do Oporto del 6 al 7 de noviembre. En ella se reunirán los más destacados fabricantes portugueses y estudios de arquitectura internacionales comprometidos con la sostenibilidad y la innovación.

Menos carbono, más innovación, más futuro

+Concreta 2025 se enfocará en prácticas sostenibles, destacando estrategias y productos que promueven la reducción de la explotación de recursos naturales, la producción de materiales duraderos y la reutilización de residuos en nuevos desarrollos. Se presenta como un escenario de soluciones que apostarán por la durabilidad, la circularidad y la disminución de la explotación de los recursos naturales.

Para ello, el evento contará con una selección de fabricantes y marcas portuguesas que operan en el ámbito B2B en áreas como revestimientos, pavimentos, puertas y ventanas, equipamiento eléctrico, domótica, accesorios, pintura, cocina y baño.

Además, +Concreta 2025 será una oportunidad clave para que estudios de arquitectura y diseño de interiores descubran de primera mano las últimas novedades en materiales, tecnologías y soluciones constructivas. El evento está concebido como un espacio de inspiración y actualización profesional, donde podrán identificar nuevas posibilidades creativas para sus proyectos y establecer contacto directo con proveedores innovadores comprometidos con la sostenibilidad.

Más conocimiento, más compartir

Bajo este lema, +Concreta 2025 dedicará dos días a conectar ideas y oportunidades a través de un dinámico programa de actividades. Se celebrarán conferencias temáticas y sesiones técnicas con una cuidada selección de reconocidos arquitectos y la presencia de un ponente internacional. Entre ellos, en esta edición destaca la participación de los estudios franceses GENS y BAST. GENS, con sede en Nancy y París, es conocido por su integración de arquitectura contemporánea en contextos tradicionales y un enfoque sensible al entorno construido. Por su parte, BAST (Bureau Architectures Sans Titre), con sede en Toulouse, trabaja desde la investigación y la evolución permanente de sus métodos, apostando por un diseño funcional, honesto y cuidadosamente detallado, en línea con los valores de sostenibilidad y simplicidad que promueve +Concreta. Tambuén se contarán con conferencias organizadas por Ordem dos Arquitetos – Secção Regional Norte (OASRN).

Anteriormente, en su edición de 2023, destacaron los estudios internacionales ATELJÉ Ö y ORDINAIRE, así como las conferencias organizadas por la Ordem dos Arquitetos – Secção Regional Norte (OASRN), con curaduría del colectivo depA Architects.

Un evento innovador

En su primera edición, +Concreta, ya recibió a más de 3.200 visitantes, incluidos más de 220 internacionales procedentes de países como España, Angola, Arabia Saudita, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda, Hungría, Polonia, Reino Unido, República Checa, Ucrania y Venezuela.

El perfil de los asistentes fue eminentemente profesional, abarcando arquitectos, diseñadores, ingenieros, empresarios, técnicos, consultores e instaladores.

Sobre Exponor

Exponor – Feira Internacional do Porto es el principal recinto ferial y centro de congresos de Portugal, ubicado en Leça da Palmeira, en el municipio de Matosinhos. Este recinto se ha consolidado como una referencia en la organización de eventos empresariales, ferias internacionales y congresos especializados, atrayendo cada año a miles de profesionales y visitantes de todo el mundo. Con una superficie total de alrededor de 200.000 metros cuadrados, de los cuales cerca de 60.000 son cubiertos, Exponor cuenta con seis pabellones multifuncionales, un auditorio con capacidad para 945 personas, varias salas de reuniones y una galería de exposiciones de 5.000 metros cuadrados.

Algunos de los eventos más emblemáticos que tienen lugar en este espacio incluyen la EMAF (Feria Internacional de Máquinas, Equipos y Servicios para la Industria), Concreta (feria internacional de construcción y obras públicas), Portojóia (feria de joyería, orfebrería y relojería) y Expocosmética (una de las mayores ferias de cosmética y belleza de la Península Ibérica).