Mentoryx inicia su expansión global como comunidad internacional del conocimiento humano

La plataforma ya lidera la transformación del bienestar, la salud mental y el conocimiento en un mundo cada vez más estresante y exigente La plataforma internacional Mentoryx, especializada en potenciar la visibilidad, reputación y proyección internacional de coaches, mentores, formadores, conferenciantes e influencers de habla hispana, ha iniciado un ambicioso plan de expansión global.

Su propósito va más allá del ámbito profesional: en un momento en el que el bienestar mental, la gestión del estrés y el desarrollo humano se han convertido en pilares fundamentales tanto para empresas como para individuos, Mentoryx emerge como un agente de transformación necesario.

Fundada en 2020 por Rosa Martorell, Matías Barbagallo y Antonio Lara —reconocido conferenciante y coach de prestigio internacional—, la plataforma nace con una visión clara y comprometida: unir a las mentes más brillantes del planeta para que puedan compartir su sabiduría y experiencia al servicio de una sociedad más consciente, resiliente y feliz.

Mentoryx abre espacios donde los profesionales comparten su conocimiento y sabiduría con la sociedad, en un momento especialmente necesitado de guía, inspiración y liderazgo humano. Conferencias online, congresos, talk shows, podcasts y eventos presenciales, como el prestigioso evento motivacional The Coaching Show, forman parte de este ecosistema creado para facilitar el acceso al conocimiento transformador.

En 2025, Mentoryx da un paso más con la primera edición de los Mentoryx Awards, una gala que reunirá a los mejores profesionales de habla hispana en el espectacular Auditorio de la Cartuja, en Sevilla. Un evento de máximo nivel —con photocall, alfombra roja, actuaciones en directo y reconocimientos al estilo de los Óscars—, esta gala se convertirá en un punto de encuentro emblemático para el sector, donde el prestigio, el networking y la celebración del talento serán protagonistas.

Además, los Mentoryx Awards nacen con una misión clara: reconocer y premiar el trabajo, el impacto y la entrega de un sector que, a pesar de su inmenso valor para la sociedad, rara vez ha sido reconocido a la altura de su contribución.

"Mentoryx no es solo una plataforma, es una comunidad internacional del conocimiento que cree en el poder del desarrollo humano para cambiar el mundo. El objetivo es que cada profesional tenga las herramientas, el entorno y la visibilidad para impactar vidas a gran escala", explica Rosa Martorell, CEO de Mentoryx.

Estrategia de expansión: compartir el negocio con los profesionales

Con más de doce millones de resultados vinculados al coaching en LinkedIn, los fundadores destacan que el sector está en auge y que la necesidad de destacar dentro de un mercado saturado nunca ha sido tan urgente.

Para hacer frente al crecimiento global, Mentoryx ha creado una estructura internacional de franquiciados, delegados provinciales y embajadores, permitiendo que miles de profesionales se sumen activamente al proyecto. Esta fórmula no solo expande la marca, sino que ofrece ingresos compartidos, posicionamiento y beneficios directos a quienes se implican.

En paralelo, Mentoryx abre también una ventana estratégica para inversores comprometidos con el futuro del sector del desarrollo personal y profesional, con una previsión de crecimiento sostenido y un modelo de negocio altamente escalable.

Además del componente económico, Mentoryx subraya el valor simbólico y reputacional de participar en un proyecto que busca dejar un legado de conocimiento y sabiduría a escala global.

Vídeos

Mentoryx program