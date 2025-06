Logos International School destaca en las pruebas externas de la Comunidad de Madrid y consolida su liderazgo educativo

El colegio Logos International School, ubicado en Las Rozas de Madrid, continúa afianzando su posición como uno de los centros educativos más destacados de España, gracias a los excelentes resultados académicos obtenidos por su alumnado y al sólido modelo pedagógico que lo respalda En la convocatoria 2023-2024 de las pruebas externas organizadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, dirigidas a alumnos de Educación Primaria y ESO, el centro ha obtenido calificaciones muy por encima de la media autonómica. Estas pruebas miden el dominio de las competencias clave del sistema educativo y sirven como herramienta de evaluación de calidad para los centros escolares.

Los resultados globales obtenidos por Logos International School han sido:

Lengua Castellana : 8,18 (media CAM: 6,67)

: 8,18 (media CAM: 6,67) Matemáticas : 8,01 (media CAM: 5,67)

: 8,01 (media CAM: 5,67) Inglés : 8,67 (media CAM: 6,71)

: 8,67 (media CAM: 6,71) Ciencias Sociales: 8,30 (media CAM: 6,29) Estas cifras sitúan al centro más de dos puntos por encima de la media regional en varias materias clave, y reflejan la efectividad de su metodología educativa, centrada en la excelencia académica, la atención personalizada y una firme formación en valores como el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto.

Desde la dirección del centro señalan:

"Estos exámenes nos ofrecen una valiosa información, que analizamos en profundidad desde los distintos departamentos para incorporar mejoras en nuestra Programación General Anual. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo a nuestros alumnos la mejor educación posible".

Además de estos resultados, Logos International School ha sido reconocido a nivel nacional por su trayectoria educativa. En su edición más reciente, el diario El Mundo lo sitúa en el 3.er puesto por puntuación entre los 100 mejores colegios de España, y la revista Forbes lo incluye también en su prestigioso listado. Por otro lado, el centro ha sido clasificado como el 4.º mejor colegio en resultados de la EVAU en la Comunidad de Madrid, según datos oficiales publicados por El Mundo, basados en el análisis de más de 600 centros educativos de la región. Y no podía ser de otra forma, los resultados de la última promoción del programa del Diploma de Bachillerato Internacional también han sido magníficos, con una media de 34,2 (8,5 sobre 10).

"Queremos felicitar a nuestros alumnos y profesores por su esfuerzo constante, así como agradecer el apoyo incondicional de las familias, pieza clave en el desarrollo académico y personal de sus hijos. Estos logros no son fruto del azar, sino del compromiso colectivo y del trabajo bien hecho", añaden desde la dirección.

En definitiva, estos hitos consolidan a Logos International and Nursery School como una institución educativa internacional, bilingüe e innovadora, que crece con paso firme cada año en su misión de alcanzar la excelencia académica y humana.