Peugeot presenta una tercera opción de tren motriz para sus modelos E-3008 y E-5008

Tras registrar el mayor crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos a clientes particulares en Europa en 2024, Peugeot entra en 2025 en modo eléctrico de prestaciones. La marca continúa ampliando su gama, que ya comprende 12 modelos totalmente eléctricos, para satisfacer con precisión las necesidades de todos los conductores de automóviles.



Los PEUGEOT 3008 y 5008 recibieron más de 185.530 pedidos (138.763 para el PEUGEOT E-3008 y 46.767 para el PEUGEOT E-5008 YtD hasta abril de 2025). PEUGEOT amplía ahora su gama C-SUV con el nuevo tren motriz Electric 325 Dual Motor. Esta incorporación se une al altamente eficiente Electric 210 y al Electric 230 Long Range, que cuenta con algunas de las mejores cifras de gama en el mercado de los SUV.

Los PEUGEOT E-3008 y E-5008 325 Dual Motor combinan el motor eléctrico de tracción delantera de 213 CV de serie con un motor eléctrico adicional de 112 CV para las ruedas traseras. Juntos, ofrecen tracción total con un total de 325 CV y un par máximo de 509 Nm.

Con el PEUGEOT E-3008 y E-5008 325 Dual Motor, el placer de conducir y las prestaciones 100% eléctricas alcanzan nuevas cotas. Los 325 CV que entregan los dos motores permiten una aceleración y una capacidad de respuesta especialmente dinámicas: el PEUGEOT E-3008 325 Dual Motor acelera de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos (6,5 segundos para el PEUGEOT E-5008) y de 80 a 120 km/h en 3,8 segundos (4 segundos para el PEUGEOT E-5008).

Para aprovechar al máximo este potencial, los ingenieros de Peugeot han prestado especial atención al desarrollo del chasis. La rigidez de las barras estabilizadoras, los muelles y los amortiguadores es específica, al igual que la calibración de la dirección asistida, lo que proporciona un mayor dinamismo y capacidad de respuesta. Esta es una muestra más del compromiso de PEUGEOT de ofrecer el placer de conducir al más alto nivel.

Esta es una prueba del compromiso de PEUGEOT de ofrecer las mejores sensaciones de conducción y rendimiento dinámico al más alto nivel.

La tracción total de los PEUGEOT E-3008 y E-5008 325 Dual Motor garantiza la máxima eficiencia y seguridad en todas las condiciones. Hay cuatro modos de conducción disponibles:

- Modo normal: Para optimizar la eficiencia diaria, solo se prioriza el motor delantero; la potencia máxima está limitada a 313 CV y el par máximo a 450 Nm. Dependiendo de las demandas del conductor, el motor trasero y las ruedas se acoplan automáticamente. Durante una fuerte aceleración, ambos motores entregan todo su potencial. - Modo 4WD: Los dos motores funcionan de forma continua, con una potencia distribuida 50/50 entre los ejes delantero y trasero para un agarre óptimo, especialmente en superficies resbaladizas. El ESP y los sistemas de control de tracción adoptan estrategias de gestión específicas para mejorar el agarre. La potencia y el par máximos están disponibles. - Modo Sport: Los dos motores funcionan de forma continua, con una potencia distribuida 60/40 entre los ejes delantero y trasero para un rendimiento dinámico y eficiente. La potencia y el par máximos están disponibles también en este modo. La dirección y el acelerador también adoptan una configuración deportiva, lo que proporciona una mayor capacidad de respuesta. - Modo Eco: Se prioriza el motor delantero, la potencia máxima está limitada a 213 CV y par máximo a 343 Nm. Durante una fuerte aceleración, el motor trasero y las ruedas se activan automáticamente y ambos motores ofrecen todo su potencial. El aire acondicionado y el pedal del acelerador también adoptan una configuración Eco.

Los PEUGEOT E-3008 y E-5008 325 Dual Motor amplían el placer de conducir gracias a su batería NMC de iones de litio utilizable de 73 kWh. Ofrecen una autonomía de hasta 490 km y 467 km respectivamente (ciclo combinado WLTP en modo Normal). Como todos los PEUGEOT 100% eléctricos vehículos, el tiempo de carga del 20% al 80% en cargadores súper rápidos es de aproximadamente 30 minutos.

La nueva versión 325 Dual Motor de los PEUGEOT E-3008 y E-5008 ofrece un rendimiento excepcional manteniendo todas las cualidades que hacen de los C-SUV modelos icónicos de PEUGEOT. Se dirigen a dos tipos de clientes: aquellos que priorizan el alto rendimiento y el placer de conducir en un SUV, y aquellos que necesitan una mayor tracción para diversas condiciones climáticas (por ejemplo, en países nórdicos, Suiza, etc.).

- El Peugeot E-3008 rompe moldes con su diseño de SUV fastback y el placer único que proporciona su i-Cockpit® panorámico, a la vez que es especialmente acogedor con un acabado interior de primera calidad, un habitáculo espacioso y un generoso volumen de maletero que oscila entre los 544 y los 1619 litros en la versión 325 Dual Motor.

- El PEUGEOT E-5008 ofrece un espacio interior excepcional que puede acomodar hasta 7 pasajeros para los clientes que buscan aún más flexibilidad y espacio. En la versión 325 Dual Motor, su volumen de maletero sigue siendo notable: 2178 litros en la configuración de 2 plazas, 862 litros en la configuración de 5 plazas y 294 litros en la configuración de 7 plazas.

PEUGEOT lanza ahora las versiones 325 Dual Motor de los PEUGEOT E-3008 y E-5008 con un acabado exclusivo Launch Edition, que ofrece lo mejor de ambos SUV PEUGEOT.

Los Peugeot E-3008 y E-5008 325 Dual Motor Launch Edition vienen con todo el equipamiento de serie del acabado GT superior: pintura bitono con techo negro, faros Pixel LED, portón trasero eléctrico, sistema de infoentretenimiento conectado PEUGEOT i-Connect® Advanced, etc.

Además del equipamiento GT, el PEUGEOT E-3008 325 Dual Motor Launch Edition viene de serie con llantas de aleación de 20'' con corte de diamante, asientos delanteros en Alcantara, eléctricos y calefactados, con funciones de masaje, los paquetes 360° Vision G Drive Assist Plus y Sunroof, así como el Hi-Fi Focal® Pack con un sistema Hi-Fi premium Focal® de 10 altavoces (4 tweeters, 4 woofers, 1 canal central, 1 subwoofer).

Además del equipamiento GT, el PEUGEOT E-5008 325 Dual Motor Launch Edition

Viene de serie con:

- Llantas de aleación de 20'' con corte de diamante - Asientos delanteros en Alcantara, eléctricos y calefactados, con funciones de masaje - El paquete 360° Vision G Drive Assist Plus: VisioPark 360° con 4 cámaras HD, Drive Assist Plus 2.0 (conducción semiautónoma), detección de tráfico trasero, espejos eléctricos calefactados, umbrales de puertas iluminados, carga inalámbrica de teléfonos inteligentes y alarma. - The Sunroof Pack: techo solar panorámico con pantalla interior con control de impulsos, Clean Cabin con sensores de partículas en el interior, ventanas laterales delanteras laminadas y acústicas.

Los nuevos PEUGEOT E-3008 y E-5008 325 Dual Motor se benefician de la PEUGEOT ELECTRIC PROMISE, lo que garantiza la tranquilidad de los clientes:

- 8 años / 160.000 km de garantía en todo el vehículo gracias al programa PEUGEOT CARE, la mejor cobertura de Europa. - 8 años / 160.000 km de garantía en la batería. - Incluye una Wallbox para cargar en casa. - Una tarjeta de carga Free2Move que da acceso a casi un millón de estaciones de carga en toda Europa.

