España socialista enfermiza y contagiosa

Recorrer la historia de la colonización de determinadas zonas de África, nos hará ver que la soberbia que genera la avaricia y el desprecio a razas arquitectos de esos lugares, centros de vida natural, con la aparición del “hombre blanco”, se enriquecieron países europeos y, como chupópteros enfermizos, dejaron aquellos paraísos de la naturaleza completamente secos, pero llenos de odio al blanco.

Fiel retrato de esas situaciones lo tenemos, hoy mismo, en España.

Teníamos modernos y expertos arquitectos de la era de la I.A., con siglas políticas respetables, hasta la aparición de estos “expertos y modernos chupópteros”

La gobernanza se hace imposible; Estamos en un territorio de ESCORPIONES y esa situación hace que la LIBERTAD tenga que ser precavida, porque cuando menos te lo piensas, levantas una piedra y aparece saltarín el venenoso escorpión.

¿Qué ciudadano normal puede atreverse a pasear confiadamente en el entresijo, como una tela de araña, en que han convertido los políticos a las órdenes de Pedro Sánchez, Presidente, el panorama del hasta ahora respetado Estado ESPAÑOL?

El pobre doblega su espalda con tal de comer...

El emigrante, noble, suplica ayuda, que ya el estado tiene preparadas para formar una barrera defensiva.

El emigrante, buscador de primicias europeas, ni se humillará, ni suplicará sino que hará de España un territorio comanche, estilo oeste americano modernizado por la droga y las falsas ONG, enriquecidas con el % de las dádivas del pueblo llano y el comisionista político de turno.

REFLEXIONAR... REFLEXIONAR... NO CAER EN LA ESTUPIDEZ DE LA FALSA CARIDAD.

Italia, ha sido un ejemplo en Europa. Ha hablado claro y fuerte... Las FRONTERAS son INSALBABLES. Aquí, en España, el que habla claro como VOX, es de ULTRADERECHA... forma de crear un terreno de leprosos, falso pero que asusta... LUEGO LOS VEMOS REIR.

VOX, no es ULTRADERECHA, sino que habla CLARO Y REPITE, HASTA CANSAR, QUE EN ESPAÑA Y SUS FRONTERAS SON SAGRADAS.

El nuevo PSOE, AUTOCRÁTICO INTERESADO... SE RÍE... INVENTA SUBVENCIONES TRILERAS, que la ignorancia del pueblo las asume.

REFLEXIONAR... Franco no resucitará, pero el cansancio social SÍ.