El fundador de Karbon Black Capilar se ha alzado con el primer puesto en el campeonato mundial de micropigmentación capilar SCALP PRO, celebrado en la ciudad de Medellín. Con un récord de asistencia de competidores, esta cita internacional ha marcado un antes y un después en el sector por su nivel técnico y su proyección global.

Juan Gorgojo logró imponerse con autoridad, alcanzando una puntuación total de 531 puntos, la más alta del certamen.

Con este triunfo, Juan Gorgojo consolida su posición como uno de los artistas más influyentes y solicitados del mundo. Su enfoque meticuloso, su dominio absoluto del detalle y su capacidad para generar resultados hiperrealistas lo han convertido en un referente tanto para profesionales como para clientes de todos los continentes.

Desde sus inicios, Karbon Black Capilar ha apostado por una visión diferente: tratar cada procedimiento como una obra de arte viva. Las transiciones invisibles, las líneas frontales perfectamente integradas y una técnica depurada al milímetro son el sello de identidad que ha hecho que su lista de espera no deje de crecer.

Este campeonato no solo reconoce una técnica impecable, sino también una filosofía transformadora: la de entender que la micropigmentación capilar no es una moda, sino una herramienta real de empoderamiento, autoestima y cambio profundo.

Actualmente, Karbon Black Capilar está inmerso en un ambicioso proyecto de expansión. Para dar respuesta a la creciente demanda nacional e internacional, Juan Gorgojo ha comenzado a formar personalmente a un equipo de élite, con el objetivo de transmitir su técnica y su visión sin perder ni un ápice de excelencia.

“Quiero a los mejores profesionales del sector para formar el mejor equipo que pueda soñarse. Cada cliente de Karbon Black Capilar merece un procedimiento único, con el sello de calidad que define nuestro trabajo.”

“Ganar el campeonato mundial de micropigmentación capilar SCALP PRO es mucho más que un premio. Es una responsabilidad, una confirmación y un reconocimiento a la dedicación constante.”

El futuro del SMP no es una incógnita. Se llama Karbon Black Capilar y ya está marcando tendencia a nivel mundial.